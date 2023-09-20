Арабская сторона: зачем Бакаев ушёл из «Зенита» в ОАЭ

Футболист Зелимхан Бакаев 19 сентября официально стал игроком «Аль-Вахды». Права на российского вингера, сделавшего себе имя в московском «Спартаке», по-прежнему принадлежат «Зениту». Полузащитник будет выступать в клубе из ОАЭ до следующего лета. В том, можно ли считать этот трансфер шагом назад в карьере Бакаева, разбирались «Известия».

Старые знакомые

Про Лига ОАЭ считается одним из сильнейших чемпионатов в Азии. По данным Transfermarkt, суммарная стоимость игроков лиги составляет €289 млн. Дороже в азиатском регионе только Саудовская Аравия (€1,18 млрд) и Лига звезд Катара (€301 млн). РПЛ, для сравнения, оценивается в €804 млн.

Тем не менее в ОАЭ довольно неплохой уровень футбола. На данный момент в лиге выступают такие известные игроки, как Андрес Иньеста, Пако Алькасер, Аллан (экс-игрок «Наполи» и «Эвертона»), Миралем Пьянич, Мусса Марега (бывший нападающий «Порту»), Харис Сеферович, Костас Манолас, Мунас Даббур (экс-игрок «РБ Зальцбург») и Фернандо — тот самый, что был в «золотом» «Спартаке» Массимо Карреры. В одной команде с Зелимханом он выигрывал Суперкубок России – 2017.

Действующий чемпион ОАЭ — клуб «Шабаб Аль-Ахли», который тренирует экс-наставник «Локомотива» Марко Николич. В квалификации Лиги чемпионов АФК «Шабаб Аль-Ахли» уступил «Аль-Насру» — с Роналду, Мане и Брозовичем в составе. А еще в ОАЭ работает Франк де Бур (он возглавляет «Аль-Джазиру»).

Футбол в Арабских Эмиратах, как, в принципе, и в других азиатских лигах, своеобразный. По сравнению с Европой там зачастую ниже скорости и чуть меньше борьбы. При этом ставка больше делается на индивидуальное мастерство, а не на командные взаимодействия. Опять-таки, это не везде, но такая тенденция в целом по Азии прослеживается. Такой футбол как нельзя лучше подойдет Бакаеву, учитывая его сильные качества.

Борьба за чемпионство

С переходом россиянина состав «Аль-Вахды» стал самым дорогим в лиге — €40,7 млн, но в заявке клуба значатся сразу 53 человека. У «Шарджи», расположившейся на втором месте, €40,5 млн при 37 футболистах.

Зелимхан будет выступать в одной команде с Алланом, который известен по выступлениям за «Наполи» и «Эвертон». Возглавляет «Аль-Вахду» специалист из ЮАР Питсо Мосимане — ему уже доводилось работал в Саудовской Аравии, Египте и на родине. Бакаев, кстати, станет первым легионером из России в истории чемпионата ОАЭ.

В прошлом году «Аль-Вахда» заняла третье место в чемпионате ОАЭ, отстав от лидера на пять очков. В этом сезоне новый клуб Бакаева снова будет бороться за титул.

Перспективы в ОАЭ

Уход Зелимхана в аренду, очевидно, был идеальным решением и для «Зенита», и для самого игрока. Скорее всего, петербуржцы были не против полноценного трансфера, но спрос на Бакаева оказался невысоким. По данным того же Transfermarkt, им интересовались только на Ближнем Востоке — в ОАЭ и Катаре.

В новом клубе у Зелимхана не так много конкурентов. В последних матчах на правом фланге атаки у «Аль-Вахды» играл аргентинец с польскими корнями Факундо Крупски, которому удобнее играть слева. Кроме него, по сути, никого нет — только молодые Педро Байя из Бразилии (21 год) и Салем Аль-Сомхи из Йемена (20 лет). Так что Бакаев наверняка будет основным игроком в «Аль-Вахде».

— Сине-бело-голубые стали «маринадником» для российских талантов. Это и Мостовой, и Круговой, и Бакаев, и Коваленко, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший президент «Спартака» Андрей Чевиченко. — Они и другие молодые ребята были бы звездами в командах, которые приближаются к первой тройке: «Ростов», «Краснодар», «Ахмат». Но они предпочитают сидеть на лавке и не получать ничего, кроме денег.

Вероятно, если Бакаев и вернется в РПЛ, то выступать за «Зенит» уже не будет — слишком уж высока там конкуренция. В московские клубы попасть также будет сложно, хотя летом полузащитником интересовался «Локомотив».

— Бакаев был в шорт-листе «Локомотива», но мы не делали предложения. «Зенит» ревностно относится к своим игрокам, никого не отдает, — сказал «Известиям» спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

Зелимхану точно открыта дорога в клубы второго эшелона — условные «Крылья», «Урал», «Пари НН». Но вряд ли на это пойдет сам Бакаев, ведь там зарплата заметно ниже, чем он получал в «Зените» и будет получать в ОАЭ. Вполне возможно, он останется на Ближнем Востоке. Особенно если сможет проявить себя в «Аль-Вахде».

26-летний полузащитник перешел в «Зенит» летом прошлого года (два гола и три результативные передачи в 30 матчах РПЛ-2022/23). В этом сезоне игрок провел два матча, в которых сумел отличиться одной результативной передачей.