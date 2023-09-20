«Семак и Карпин могли бы успешно работать в Италии»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера уже почти пять лет не работает в России. Но по-прежнему остается культовой фигурой для болельщиков красно-белых и одним из самых успешных тренеров «Спартака» в истории РПЛ. Итальянец возглавил команду в начале сезона–2016/2017 и неожиданно для многих привел ее к победе в чемпионате России — первой с 2001 года. Это до сих пор единственное золото «Спартака» за 20 лет после ухода с поста главного тренера легендарного Олега Романцева и за всю эпоху владения клубом Леонида Федуна (2004–2022).

В сентябре Каррера побывал в Москве, где тренировал сборную мира в ретроматче, посвященном памяти легендарного футболиста «Спартака» Ильи Цымбаларя, скончавшегося в декабре 2013 года в возрасте 44 лет. В интервью «Известиям» итальянский специалист поделился эмоциями от времен работы в России, объяснил, почему «Зенит» пять лет доминирует в РПЛ, а также оценил шансы российских тренеров поработать в Италии.

— Часто вспоминаете времена работы в «Спартаке»?

— Конечно! Мы проделали там большую работу, победили в чемпионате. Это было отличное время. И я особенно в восторге от болельщиков «Спартака», которые меня всегда поддерживали. У нас была и остается с ними взаимная любовь и уважение. Когда приезжаю в Москву, всегда рад их увидеть.

— Поддержка от спартаковских фанатов чем-то похожа на то, что вы всю жизнь наблюдаете в Италии?

— Да, это что-то невероятное. Не забывайте, что я долго играл и тренировал в «Ювентусе». А это самый титулованный и популярный клуб в Италии. Так же, как «Спартак» в России. Что неудивительно, поскольку клуб так много побеждал у вас в стране. Отсюда и огромная армия болельщиков по всей России. Такая же, как у «Ювентуса» в Италии.

— Как оцените перспективы нынешнего «Спартака»?

— Трудно давать оценки, поскольку нет возможности смотреть все до единого матчи команды. Поэтому не буду подробно разбирать игру красно-белых. Но уверен, что «Спартак» всегда имеет потенциал для борьбы за самые высокие места. Да, в этом сезоне дела у команды складываются непросто, но я желаю им успехов. И верю, что «Спартак» еще покажет себя с самой лучшей стороны.

Они хорошо начали сезон, выиграв три первых матча в чемпионате. Потом результаты ухудшились. Но если команда будет играть, как в начале чемпионата, то у нее есть все возможности для успеха. У «Спартака» хорошие игроки, хороший тренер — он может бороться за самые высокие места.

— После вашего ухода из «Спартака» в РПЛ началась эпоха тотального доминирования «Зенита». Почему никто не может его сместить с первого места?

— Видимо, клуб больше старался и проявлял себя. Я бы отметил отличные трансферы «Зенита». Сильные игроки, сильный тренер. И это приводит к успеху.

— В ближайшее время кто-то может отобрать у «Зенита» чемпионство?

— Почему бы и нет? Футбол замечателен своей непредсказуемостью. Когда я тренировал «Спартак», у «Зенита» тоже были огромные возможности, хорошие игроки и тренеры. Но сначала мы сумели выиграть чемпионат, потом «Локомотив». Поэтому всё возможно.

— Вы тренировали вместе с Юрием Сёминым сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя против легенд «Спартака». Это был первый ваш визит в Москву за долгое время?

— Да, я не был в России с 2019 года. Очень рад был снова побывать здесь, увидеть своих старых друзей и знакомых по «Спартаку». Благодарен сыну Ильи Цымбаларя Олегу за то, что пригласил меня на эту игру. Знаю, что его отец был легендой клуба, одним из лучших его футболистов, выиграл много титулов. Поэтому было честью поучаствовать в матче его памяти. И снова увидеть город, стадион и болельщиков, с которыми испытал яркие и позитивные моменты.

— На матче памяти Ильи Цымбаларя вы пересеклись со Станиславом Черчесовым.

— Мы даже вместе ужинали вечером перед игрой.

— Следили за его работой в венгерском «Ференцвароше»?

— Я читал про то, что они стали чемпионами, но признаюсь честно: не следил за этим турниром. Но наслышан об успехах Черчесова.

— Как оцените его шансы снова найти работу где-нибудь в Европе?

— Разумеется, шансы хорошие! Его достижения в Венгрии позволяют ему рассчитывать на это.

— А можете представить Черчесова или другого русского тренера работающим в Италии — хотя бы в серии B? У клубов серии А, понятное дело, масса вариантов среди итальянских специалистов.

— Да, конечно.

— Что для этого нужно сделать нашим специалистам?

— К сожалению, в данный момент у российских клубов нет возможности проявлять себя в еврокубках. Поэтому нельзя поставить себя на показ потенциальным работодателям, если ты не работаешь в европейском клубе, как это до недавнего времени было у Черчесова. Но в целом в России есть тренеры, которые обладают определенными навыками.

— Кто из них вам нравится?

— Я думаю, те тренеры, которые присутствовали на матче памяти Цымбаларя (Станислав Черчесов, Юрий Сёмин, Олег Романцев. — «Известия»), точно смогли бы поработать там. Они легенды российского футбола. Кроме них Семак — достойный тренер. Валерий Карпин. Они могли бы поработать в Италии и рассчитывать там на успех.