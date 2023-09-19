Дискуссионный кнут: не пора ли РФС вновь задуматься о переходе в Азию

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды вернутся на международные турниры только после окончания конфликта на Украине. Высказывание, с одной стороны, ожидаемое. Мы и сами догадываемся, что в Европе нас сейчас не ждут. Матчи с польскими, чешскими, норвежскими, британскими клубами и сборными пока что из области фантастики. И какие-то перемены здесь до завершения СВО действительно представить сложно. Это повод, чтобы вновь поднять дискуссию о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, полагают эксперты.

Успеть в отбор

Вопрос будущего российского футбола в последнее время как-то ушел в тень. Словно и нет его. Мы привыкли, что максимум, на что можем рассчитывать, — товарищеские матчи. Обсуждаем не глобальное, а локальное — то юношеские сборные сыграют в турнире, то Сергея Карасева вызовут на европейский сбор судей, а Веру Опейкину даже назначат на матч Лиги наций Армения – Казахстан. Шажочки по возвращению есть, но они очень маленькие, а встречи российских клубов в еврокубках и сборной в официальных турнирах в ближайшие годы представить по-прежнему трудно.

Напомним, 28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. А на днях глава УЕФА Александр Чеферин в интервью сербской газете Sportklub подчеркнул, что санкции могут снять только в одном случае. «Российские команды вернутся в [международный] футбол, когда события на Украине закончатся», — сказал Чеферин.

Так, может, слова словенского функционера — лишний повод еще раз всерьез взвесить переход в Азиатскую футбольную конфедерацию? Там нас вроде как ждут. Это реальные турниры, где можно сыграть с Роналду, Бензема, Канте, Хендерсоном, Мане, Марезом, Дембеле, Малкомом и многими другими.

— Я бы не стал заниматься самообманом. Считаю, мы теряем время, — отметил в беседе с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Илья Геркус. — Мы пропускаем отбор ЧМ-2026, если осенью не стартуем в Азии, — вот это обидно. Да, могли бы в финальную часть не пустить, но в отборе поиграли бы с турнирной перспективой. Второе: азиатские кубки. Некоторые их недооценивают, говорят, что это чушь полная. Но на наших глазах Саудовская Аравия собирает популярных футболистов, хотя и в основном миновавших пик карьеры. Конкуренция там повысится. Уже начинаешь отличать саудовские клубы. Почему бы с ними и не сыграть? Есть неплохие команды и в Корее. Почему к этому презрительно относятся?

Сторонники ожидания смягчения позиции УЕФА тоже имеются. Но Геркус прав в одном — если в итоге всё равно придется уходить в Азию, то будет очень жаль потерянного времени.

— Хочется, чтобы у нас была международная жизнь, — говорит бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин. — Но есть много вопросов, о которых говорят юристы. Нужно знать ответы на них. Нужно ли летать по 10 часов ради того, чтобы наша страна жила международным футболом? Понятно, хочется, чтобы мы вернулись на международную арену. Конечно, хочется остаться и в европейском футболе.

Слова раздора

Вопрос выбора активно обсуждался в конце прошлого года, тогда было решено взять паузу. Сейчас снова пришло время устроить мозговой штурм, принимая важнейшее решение, где российскому футболу будет лучше — в Европе или в Азии.

— Честно, я не вдавался в подробности этого вопроса, — рассказал «Известиям» полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов. — Нужно взвесить все за и против. Сложно принимать решение, которое меняет полностью всё, что происходит вокруг футбола в России.

Это вопрос вновь вернулся на повестку дня даже не столько после высказываний Чеферина, сколько после слов наставника сборной России Валерия Карпина о призыве футболистов сборной уезжать в европейские чемпионаты, которые он произнес после товарищеского матча с Катаром.

По сути, главный тренер национальной команды не произнес ничего нового для себя. В марте Карпин говорил что-то похожее в ответ на вопрос о возможной отставке: что ничего от этого не изменится, что после этого сборную на официальную международную арену не вернут и что за свое место в ней — как и в клубе — он не держится. Но тогда на Карпина пошел в атаку Олег Матыцин. Министр спорта назвал безразличие дорогой в никуда, потребовал определиться — тренер сам по себе или вместе с командой.

В результате в публичное пространство пришлось выходить президенту РФС: Александр Дюков объяснил, что формулировка была неправильной, но он знает Валерия и уверен, что тот хочет побеждать, ставить перед собой высокие цели.

Сейчас в защиту Карпина подобных слов мы пока не слышали. Возможно, тренер узнал о том, что Россию вернут на международную арену только после окончания СВО, раньше, чем Чеферин объявил об этом публично. Вице-президент РФС Денис Соловьев еще до спарринга с Катаром выразил мнение, что время для перехода в Азию упущено и в отборе на ЧМ-2026 мы, скорее всего, не сыграем. Хотя «трансфер» в АФК вряд ли что-то мог изменить, если МОК давно пояснил, что России в командных видах спорта на Олимпиаде в Париже точно не будет.

— В любом случае, что бы ни стало причиной — усталость, разочарование, неопределенность — высказывания Карпина в Эль-Вакре получились спорными, — отмечает в колонке для «Спорт-Экспересса» бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков. — Поскольку создали стойкое ощущение, что наш футбол деградирует так стремительно, что единственный выход для игроков — уезжать. Всем, кто может. Потому что здесь неконкурентная среда — что видно даже на фоне Катара. Это была антиреклама сборной, всего российского футбола в пиковом выражении.

Прав ли в своем мнении Карпин — важно, но, как ни странно это прозвучит, — вторично. Потому что подобное произнесено публично. И перечеркивает ту позицию, которая исходит от руководителей РФС. Лучше всех на этот счет высказался вице-президент союза, президент РПЛ Александр Алаев: «Терпеть надо с любовью». Имея в виду, что интерес к лиге — это ее деньги. И что если прибивать уровень, особенно своими руками, ни интереса, ни денег не останется.