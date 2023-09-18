Сувениры из Москвы: как периферийные клубы испортили жизнь столичным

Возобновление чемпионата России по футболу после двухнедельной паузы на игры сборной ознаменовалось сложностями у московских команд в домашних матчах с гостями, имеющими меньшие кадровые и финансовые возможности. «Динамо» упустило победу над «Пари Нижний Новгород» (1:1), ЦСКА спасся от поражения в матче с самарскими «Крыльями Советов» (2:2). «Спартак» с трудом дожал «Сочи» (1:0), а «Локомотив» дома проиграл «Оренбургу» (0:2). Тем временем петербургский «Зенит» после выездного разгрома казанского «Рубина» (3:0) вышел на единоличное второе место и до одного очка сократил отставание от лидирующего «Краснодара», который не смог в гостях победить грозненский «Ахмат» (1:1).

«Динамо» – «Пари Нижний Новгород»

Тур начинался с пятничной игры бело-голубых, которые в случае победы над «Нижним» могли вплотную приблизиться к первому месту. Главный тренер «Динамо» Марцел Личка постепенно интегрирует в состав новичков, пришедших в конце августа и начале сентября. Впервые в стартовом составе вышел мексиканский полузащитник Луис Чавес. А на замену в середине второго тайма чешский специалист выпустил бразильца Бителло, подписанного лишь за сутки до матча. Кроме того, в стартовом составе появился молодой российский защитник Иван Лепский.

«Динамо» повело в счете в начале игры, когда Федор Смолов забил с пенальти. До перерыва бело-голубые доминировали, но увеличить преимущество не смогли. Во втором тайме инициативу перехватил «Пари Нижний Новгород». Он потерял в последний день трансферного окна двух знаковых игроков: полузащитник Ярослав Михайлов ушел в «Зенит» и тут же отправился в аренду в «Оренбург», а нападающий Тимур Сулейманов перебрался в «Локо».

Зато в команду перешел форвард Николоз Кутателадзе, который и сравнял счет на 88-й минуте после чудовищной ошибки игроков «Динамо», включая вышедшего восьмью минутами ранее на замену Хорхе Карраскаля, купленного летом у ЦСКА. После этой ничьей «Динамо» остается четвертым с отставанием в три очка от лидера, а «Пари Нижний Новгород» закрепился в середине таблицы на девятой строчке.

— Спаслись от поражения за счет самоотдачи, желания и замен, — поделился с «Известиями» полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук. — Замены здорово сработали. Свидетельство тому — то, что гол забил Кутателадзе, а ассистировал ему Хуан Босельи. Оба вышли на замену ближе к концу матча. Но и другие ребята усилили игру по ходу второго тайма. Рад, что мы три матча не проигрываем. Считаю нынешние результаты клуба хорошими. Надеюсь, продолжим и дальше набирать очки.

ЦСКА – «Крылья Советов»

К этому туру самарцы неожиданно подошли на третьем месте. И удержали его по итогам выходных, хотя могли рассчитывать даже на большее. За счет быстрого гола Николая Рассказова «Крылья» повели в счете в игре с ЦСКА, а вскоре удвоили преимущество благодаря удару Никиты Салтыкова.

Довольно быстро Антон Заболотный с пенальти сократил отставание армейцев. В середине второго тайма Виллиан Роша был удален с поля, но в меньшинстве ЦСКА сумел прибавить и сравнял, когда вышедший на замену Федор Чалов с передачи Аббосбека Файзуллаева сравнял. В оставшееся время у обеих команд были шансы вырвать победу, но счет не изменился.

«Крылья» идут по очкам вровень с «Динамо», опережая их по дополнительным показателям. ЦСКА отстает от них на три балла и занимает седьмое место.

— Разумеется, испытываю негативные эмоции от того, что упустили победу, — отметил в разговоре с «Известиями» полузащитник «Крыльев» Сергей Бабкин. — По игре было видно, что мы должны выигрывать. Но потом что-то случилось, мы потеряли инициативу. В итоге данная ничья — это больше потеря двух очков, нежели выигрыш одного. Особенно обидно, что потеряли инициативу после удаления у соперника. Не знаю, почему так. Будем разбираться. По горячим следам после игры не могу и не хочу причины искать. Думаю, вместе соберемся и на холодную голову разберем все ошибки.

«Спартак» – «Сочи»

Серия из предыдущих четырех матчей в чемпионате перед паузой на сборные отбросила «Спартак» в середину турнирной таблицы. И игровые проблемы продолжились в домашней встрече с «Сочи». Хотя по моментам красно-белые наиграли на победу, это можно списать на слабую игру самой южной команды. И для «Спартака» тотальным провалом стала бы потеря очков еще и с этим соперником.

Но Срджан Бабич в компенсированное время вырвал победу для хозяев, которые поднялись на шестое место, отставая от третьего на два очка. У подопечных Гильермо Абаскаля есть шансы как включиться в гонку за лидерство, так и снова увязнуть в середине таблицы.

«Сочи» застрял на 13-м месте в зоне переходных матчей. На следующий день после поражения от «Спартака» главный тренер южной команды Дмитрий Хохлов был уволен со своего поста. Помогавший ему Александр Точилин занял его пост, вернувшись на должность, в которой он в 2019 году вывел сочинцев в РПЛ.

— Обидно, что пропустили в конце, — заявил «Известиям» полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов. — Так получилось, что не удержали эту ничью. Считаю, могли добиться большего. Паники из-за неудачных результатов нет, но понимаем, что очень много поражений у «Сочи», и нужно менять ситуацию. Поэтому будем делать выводы и двигаться дальше.

«Локомотив» – «Оренбург»

Как и «Динамо» с ЦСКА, «Локомотив» также имел шансы подняться в первую тройку. Он пытался давить «Оренбург» и создал немало моментов, но гости выстояли, прибавив после августовской смены главного тренера, когда Иржи Ярошика сменил Давид Деограсия.

При чехе «Оренбург» набрал всего одно очко в первых пяти турах. А вот при испанце не проигрывает уже три встречи подряд. Вслед за домашней ничьей с ЦСКА (1:1) и домашним же разгромом «Сочи» (3:0) он взял верх и над «Локо». Голы Ивана Башича и Дмитрия Воробьева в концовке встречи принесли гостям победу. «Оренбург» выбрался из зоны переходных матчей и идет на 11-м месте. «Локо» остается восьмым, но всего в трех очках от тройки.

— Считаю, мы заслужили эту победу, — сказал «Известиям» защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович. — Играли с максимальной самоотдачей, все были друг за друга, даже когда «Локомотив» нас придавливал. Но мы вытерпели и в конце использовали свои шансы у чужих ворот. Горд за команду. Мы очень прибавили в последних матчах. Верим, что продолжим так играть и набирать очки дальше.

В прошедшем туре было сыграно еще два матча. «Ростов» упустил в гостях победу над калининградской «Балтикой» (2:2), ведя в счете 2:0 к 86-й минуте. А воронежский «Факел» в первой игре под руководством нового главного тренера Сергея Ташуева добился нулевой ничьей на выезде с екатеринбургским «Уралом» (0:0).