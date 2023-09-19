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«Стремлюсь к единственной цели — первому месту»

Футболист «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук — о своих и клубных амбициях, успешном старте команды в РПЛ и тренере Сергее Юране
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Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»
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Одной из главных неожиданностей со знаком плюс нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу стало девятое место «Пари Нижний Новгород» после восьми туров. Боровшаяся в прошлые два сезона за выживание в РПЛ команда сейчас уверенно закрепилась в середине таблицы. В последних играх подопечным Сергея Юрана помогает добиваться результатов пришедший в клуб летом полузащитник Илья Кухарчук, в 2019–2022 годах он был лидером «Химок» в самый успешный период в их истории. В интервью «Известиям» 33-летний футболист оценил старт сезона и перспективы команды, поделился мнением об уходе в «Локомотив» нападающего Тимура Сулейманова и переходе в «Оренбург» транзитом через «Зенит» полузащитника Ярослава Михайлова, а также своих перспективах повторить их путь.

«Всегда хочется большего и лучшего»

— Вы не играли в начале сезона из-за травмы и только сейчас впервые вышли в чемпионате в стартовом составе. Каково ваше состояние?

— Да, из-за травмы начал сезон не сразу. Был перелом пальца, поэтому пропустил прошлый месяц. Сейчас вс отлично. Я восстановился и набираю кондиции. Думаю, дальше буду прибавлять от игры к игре.

— Кто вам палец сломал?

— Да ну какая разница, кто сломал? Так просто на тренировке бежали, и случился перелом пальца. Зачем вам знать, из-за чего это произошло?

— Хочу спросить с того, кто это сделал.

— Не надо (смеется). Оставим в покое — это внутрянка.

— В крайнем туре вашей команде удалось вырвать одно очко на выезде против «Динамо». Текущие результаты клуба вас удовлетворяют?

— Да, однозначно. «Динамо» — классная команда. И сыграть с ней вничью на выезде — это более чем нормальный результат.

— А в целом, если брать по этому чемпионату, довольны промежуточным девятым местом по итогам восьми туров?

— Нет, ну всегда хочется большего и лучшего. Были у нас неудачи, когда мы могли быть более успешными. Например, игра с «Факелом» (0:2) — мы должны были ее забирать. Так что надо подниматься как можно выше. Мы — амбициозный клуб. И в команде собраны пацаны, которые стремятся к самым большим задачам.

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— Вы вновь работаете с Сергеем Юраном. В прошлом году его уволили из «Химок» после четырех туров. А сейчас он уже продержался в «Пари Нижний Новгород» восемь туров.

— Так он бы и там тогда продержался дольше. Вы же сами помните, какие у нас были при нем результаты в «Химках». Удачно начали прошлый сезон, сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), одержали две победы в следующих трех матчах. Но просто так сложились обстоятельства, что уволили Сергея Николаевича после победного матча. А так мы видим сейчас в «Нижнем», какой Юран тренер. Держится на посту за счет того, что набирает очки с командой, а команда играет в футбол.

— Поспокойней стало вам в «Пари НН» по сравнению с «Химками» и «Торпедо», где тренеры и руководители в среднем раз в квартал менялись?

— Да, в этом плане здесь всё намного стабильней и спокойней.

— При этом в вашем нынешнем клубе тоже в начале сезона сменился генеральный директор.

— Я тогда только пришел в команду. Поэтому даже толком не знал, что там происходит и почему. Произошла смена гендиректора — я даже без понятия насчет причин. Просто продолжил работать дальше, как и все остальные игроки команды.

«У нас тоже команда боеспособная, и мы не посторонние футболисты»

— Какой результат «Пари НН» будете считать успешным по итогам нынешнего сезона?

— Первое место — самый успешный результат.

— А если будет второе, то всех разогнать и уволить?

— Это уже не ко мне вопрос. Я стремлюсь к единственной цели — первому месту. А дальше уже руководству решать, кого увольнять и кого разгонять (улыбается).

— Вашу команду в последний день трансферного окна покинули два не самых последних игрока — Ярослав Михайлов и Тимур Сулейманов. Насколько это будет проблемой для «Пари НН»?

— Эти ребята — классные футболисты. Тимур Сулейманов пошел на повышение — вернулся в «Локомотив», в родную команду. Я ему желаю только успеха. И Михайлов тоже хорош — уже поиграл за сборную. Дай бог ему там закрепиться и попасть в итоге в основу «Зенита», который сейчас его отдал в аренду в «Оренбург». Но у нас тоже команда боеспособная, и мы не посторонние футболисты. Состав конкурентоспособный у нас. И конкуренция как раз должна быть для того, чтобы на нас не сказывались такие потери, как уход Тимура и Ярослава. Поэтому всё будет хорошо.

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— Какова вероятность, что и вас какой-нибудь топ-клуб позовет к себе в случае удачной игры в этом сезоне?

— Вероятность? Это лучше вы мне скажите (улыбается). Не знаю, как будет. Посмотрим.

— Если будете играть, как в «Химках» при Юране и Игоре Черевченко, когда два чемпионата подряд забивали по пять голов и делали по пять и четыре голевые передачи, то может перепадет вам крупный контракт от топов.

— Ну тогда же не перепало ничего...

— Узколобость мышления наших топ-клубов...

— Ха-ха-ха. Спасибо (смеется). На самом деле я думаю сейчас об этом. Буду играть в «Нижнем» при Юране, раз уже с ним получалось раньше хорошо работать. Но буду стараться повторить успех того времени, о котором вы сказали.

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