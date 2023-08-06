«Такой поддержки болельщиков, как в Воронеже, не видел нигде»

Футболисты воронежского «Факела» неудачно начали новый сезон. Они проиграли в чемпионате России «Ростову» (1:2) и московскому «Локомотиву» (1:4), а в Кубке уступили «Сочи» (1:3). Это удивило многих, так как после весеннего назначения нынешнего главного тренера Вадима Евсеева команда ярко провела концовку прошлого сезона — выиграла три матча из пяти, избежала прямого вылета из РПЛ, а потом и сохранила прописку в элите, в переходных матчах взяв верх над красноярским «Енисеем» (1:0; 2:0).

Одним из новичков «Факела» в межсезонье стал нападающий Александр Долгов, в последние три года отметившийся хорошей игрой за «Химки». В интервью «Известиям» он рассказал о причинах неудачного старта воронежцев, приятельских отношениях с капитаном «Локомотива» Дмитрием Бариновым и оценил поддержку болельщиков в Воронеже.

— После матча с «Локомотивом» один из сотрудников московского клуба передал вам майку Дмитрия Баринова. Почему именно его?

— Просто общались с Бариновым, когда после игры стояли рядом. Вот я и попросил майку на память. Потому что общаемся периодически, играли раньше в одном клубе. Пусть я в «Локомотиве» и не сыграл за основной состав, но был в команде и с Дмитрием успел хорошо познакомиться.

— Потому и спрашиваю: он ведь уже не играл в молодежном составе, когда вы там появились.

— В главной команде пересекались, когда меня туда подтягивали к тренировкам.

— С чем связан недавний домашний разгром от «Локо»?

— На мой взгляд, до второго гола в наши ворота мы играли не хуже. Но это футбол, такое бывает, что в итоге проигрываешь с крупным счетом, хотя вроде бы не наиграл на такое поражение. Не знаю, как бы описать случившееся... Пропустили голы из-за собственных ошибок, не забили свои моменты. Поэтому и проиграли 1:4.

— Многие ждали, что после яркой концовки прошлого сезона «Факел» и в начале нынешнего чемпионата продолжит так же активно набирать очки. Почему старт не удался?

— Не знаю. Может быть, не получилось в сезон вкатиться как следует. Мы, безусловно, обязаны в домашних матчах брать очки — с такой сумасшедшей поддержкой трибун. За игру с «Локомотивом» и результат матча, конечно, хотелось бы перед болельщиками извиниться. Будем исправляться в следующих матчах.

— Это самая мощная поддержка трибун во время домашних матчей, которую вы имели за свою карьеру?

— Мне кажется, да. За основу «Локомотива» я не играл, поэтому трудно сравнивать. В «Химках» такого не было. Может быть, в «Ростове» ощутил плюс-минус что-то похожее в плане поддержки со стороны болельщиков на трибунах. Но не знаю — мне кажется, на стадионе в Воронеже всё более атмосферно.

— На какой результат «Факел» может рассчитывать в этом сезоне?

— Надо идти от игры к игре, стараться набирать очки как можно больше. Тем более в домашних матчах. А там уже смотреть по истечении чемпионата, какое место займем.

— После вылета «Химок» из РПЛ у вас были еще варианты трудоустройства помимо «Факела»?

— Сейчас нет смысла это обсуждать. Я в «Факеле», буду помогать команде. Будем играть на победу в каждом матче, выполнять поставленные задачи.

— Последний год в «Химках» не снится в кошмарах — все эти постоянные смены тренеров, руководителей, куча скандалов и провальный результат?

— Стараюсь не думать об этом, и всё. Никак не оцениваю этот период. Могу только поблагодарить «Химки», всех своих партнеров по команде, тренеров, руководителей, сотрудников за время, проведенное там. В «Химках» я впервые стал постоянно играть на уровне РПЛ, забивать голы, закрепился в премьер-лиге. Никогда этого не забуду. И за это буду благодарен.