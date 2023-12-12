Честь «быков»: способен ли «Краснодар» удержать лидерство в РПЛ

Победный гол «Краснодара» в концовке домашнего матча против ЦСКА (1:0) 10 декабря подвел черту под летне-осенней частью нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу. Он ушел на зимний перерыв, который завершится только в марте. Победа над армейцами позволила «быкам» удержать лидерство в РПЛ и еще раз показать, что способны бросить вызов петербургскому «Зениту» в борьбе за золото. Если весной «Краснодар» удержится на вершине, то клуб из Северной столицы впервые с 2018 года лишится чемпионства. Редкая за последние сезоны интрига в борьбе за лидерство стала главным событием турнира. Но были и другие. Вновь поражает нестабильностью московский «Спартак», зато радуют региональные клубы со скромными финансовыми возможностями, умудрившиеся залезть в верхнюю часть таблицы. Речь в первую очередь о самарских «Крыльях Советов», «Пари Нижний Новгород» и воронежском «Факеле».

Битва за золото

В 2018 году «Зенит» провалил сезон и финишировал пятым, после чего вместо Роберто Манчини на пост главного тренера был назначен Сергей Семак. Это первый за 15 с лишним лет случай прихода на эту должность российского тренера, если не считать кратковременного появления Анатолия Давыдова в качестве временно исполняющего обязанности во второй половине 2009 года. Отказ от бесконечной ставки на иностранцев себя оправдал.

«Зенит» пять раз подряд выигрывал чемпионат России. Причем во всех случаях он обеспечивал себе золото досрочно — минимум за два тура до финиша. А в большинстве случае — за три-четыре. Как правило, интрига в борьбе за первое место умирала уже к зимней паузе. Мало кто верил, что в обозримом будущем можно сдвинуть с трона клуб, чей бюджет сильно больше остальных команд РПЛ.

Класс лидеров «Зенита» последних лет — Малкома, Вендела и Клаудиньо — делал его недосягаемым для конкурентов. В нынешнем сезоне команда Семака идет на повторение советского и российского рекорда по числу побед подряд в чемпионате. До этого шесть чемпионств кряду удавалось завоевать только «Спартаку» в 1996–2001 годах.

Но впервые за время работы Семака «Зенит» уходит на зимнюю паузу не на первом месте. Он после 18 туров уступает «Краснодару» два очка. Отчасти это можно связать с кадровыми трудностями. Незадолго до старта сезона клуб продал в саудовский «Аль-Хиляль» свою главную звезду Малкома. На грани ухода в один из европейских клубов летом был Вендел. В результате он пропустил часть предсезонки и не играл в первых турах чемпионата.

Приехав в расположение «Зенита», бразилец сразу же показал класс, хорошо выйдя на замену в игре с московским «Динамо» (2:3), а затем забив два гола в выездном матче со «Спартаком» (3:1) и став ключевым творцом победы над красно-белыми, которых тогда еще многие эксперты прочили в главные конкуренты сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство.

Также сказался отъезд во Францию многолетнего опорного полузащитника Далера Кузяева и травмы в обороне, из-за которых много игр пропустили Родригао и Дмитрий Чистяков. Это привело к тому, что «Зенит» много растерял очков летом. Он упустил на последних минутах гостевую победу над «Ростовом» (1:1), проиграл в концовке домашнюю встречу с «Динамо» (3:2), а затем лишь незадолго до финального свистка спасся от выездного поражения с ЦСКА (1:1).

Осенью проблемы никуда не делись. «Зенит» выдавал серии побед, когда казалось, что он набрал ход и скоро захватит единоличное лидерство. Но потом опять случались осечки. В конце сентября было домашнее поражение от московского «Локомотива» (1:2) — опять с решающим голом в концовке матча. А затем произошло немыслимое — первый в истории проигрыш «Оренбургу» (1:3).

Разогнавшись во второй половине осени, «Зенит» не смог обыграть дома «Краснодар» (1:1) в очном матче, но к самой зиме всё же воспользовался его осечками и в начале второго круга впервые вышел в лидеры. Однако провальный выездной матч с «Локомотивом» (1:3) вынудил команду уходить второй на зиму.

— Не лучшие результаты мы показали в этой части сезона, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Зенита» Нуралы Алип. — Очень много потеряли очков — давно у «Зенита» такого не было. К сожалению, уходим на паузу не на первом месте. Но хорошо, что не дали «Краснодару» слишком далеко оторваться. Так что можно бороться за чемпионство, для этого весной нужно проявить себя гораздо лучше. Если играть так же, как в прошедшем отрезке сезона, то в следующем году будет тяжко.

«Краснодар» стал прогрессировать еще весной, после назначения главным тренером Владимира Ивича. Серб сделал более прагматичным стиль «быков», традиционно старающихся играть в комбинационный атакующий футбол, как того требует их владелец Сергей Галицкий. Не сказать, что команда совсем отошла от своей традиционной концепции, но надежности в ее действиях стало больше.

Благодаря этому в прошлом сезоне она чуть не выиграла первый трофей в своей истории, лишь в серии пенальти (5:6 после ничьи в основное время 1:1) уступив ЦСКА финал Кубка России. А в нынешнем розыгрыше чемпионата южный клуб выдал феноменальный старт — восемь побед и три ничьи в первых 11 турах. Причем ничейные матчи по качеству были также за «Краснодаром». Домашнюю встречу с «Локомотивом» (1:1) он не выиграл, пропустив на последних секундах в результате сумасшедшего дальнего удара Антона Миранчука. Это был единственный удар в створ ворот Матвея Сафонова за всю игру. В остальном команда Ивича не реализовала кучу моментов, не забила пенальти и полностью переигрывала «Локо».

Встреча с воронежским «Факелом» (0:0) также не обошлась без незабитого пенальти краснодарцами. Да и первое поражение в чемпионате во многом случилось из-за плохой реализации голевых моментов — на этом «быки» погорели в выездной игре с ЦСКА. И хотя они ближе к ноябрю растеряли преимущество в восемь очков над «Зенитом», пока команда показывает вполне чемпионский характер.

Так, ей удалось добиться стратегически важной выездной ничьи в Питере с главным конкурентом. А перед зимней паузой за счет гола Никиты Кривцова на последних минутах она вырвала победу в крайне непростом матче с ЦСКА, не пропустив вперед «Зенит».

— Мы в этот год очень серьезно прогрессируем, — поделился мнением с «Известиями» Никита Кривцов. — Четко выполняем установку тренера, пашем на тренировках и в игре. Стали надежнее действовать в обороне, при этом не утратили то, что всегда умели делать в атаке. Более концентрировано играем при Ивиче, чем раньше. Больше создаем моментов через фланги — раньше чаще действовали через центр. Считаю, что мы заслуженно лидируем. И если продолжим в том же духе, то способны выиграть золото.

Спартаковские горки

Перед нынешним сезоном часть экспертов считали, что именно «Спартак» навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство. Правда, непонятно было, за счет чего это возможно после проваленной красно-белыми второй части прошлого розыгрыша РПЛ. Тогда к зиме подопечные Гильермо Абаскаля пришли вторыми. Испанский специалист, назначенный главным тренером команды летом 2022 года, вообще чрезвычайно успешно провел первые полгода.

Но календарный 2023 год оказался им полностью провален. Еще в начале весны «Спартак» начал терять очки в играх с не самыми сильными соперниками и быстро отпустил далеко «Зенит», расчистив ему дорогу к очередному чемпионству. Но красно-белые продолжали и дальше оступаться, в итоге еще и серебро отдав ЦСКА.

В новом чемпионате они начали с трех побед, но уровень соперников был такой, что только очень большие оптимисты рассуждали о борьбе за золото. Тем более что и эти победы дались нелегко. А дальше пошли крайне нестабильные результаты с оглушительными поражениями от провинциальных команд и натужными победами. Летом случился провал в Екатеринбурге, когда «Урал» вырвал у «Спартака» победу в концовке встречи (3:2). Осенью красно-белые получили разгром в Самаре от «Крыльев Советов» (0:4), а затем без вариантов проиграли в Воронеже «Факелу» (0:2). В декабре случился проигрыш в Грозном «Ахмату» (1:2), до этого почти три месяца не побеждавшему в РПЛ.

Формально позиции у «Спартака» неплохие: пятое место и два очка отставания от третьего. Но смущают нервозность Абаскаля на бровке (удаление в Грозном и дисквалификация на два матча), странная ротация, когда из состава неожиданно выпадали такие значимые игроки, как Руслан Литвинов, а также слухи о конфликтах с лидерами команды последних лет Георгием Джикией и Александром Соболевым.

— Перспективы клуба туманные не только на ближайшую весну, но и на ближайшие годы, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Непонятные действия Абаскаля — лишь вершина айсберга. В руководстве тоже какое-то странное поведение. Постоянные селекционные провалы, сомнительное нахождение на должности спортивного директора никак позитивно себя не проявившего Пола Эшуорта. При этом карт-бланш Абаскалю во многих внутриклубных вопросах, не только футбольных. Он имеет последнее слово в селекции, влияет на какие-то бытовые и медийные инициативы в клубе, вплоть до того, что указывает, в какой цвет стены на базе красить. Прямо как Олег Иванович Романцев в годы работы в «Спартаке», но где Романцев, а где Абаскаль. Гильермо небесталанный специалист, но еще ничего не добился, чтобы ему настолько всё доверять. При этом его увольнение вряд ли что-то изменит, поскольку в самом клубе, похоже, пока не очень понимают, в какую сторону хотят развиваться.

Угроза с периферии

«Крылья Советов» уже не первый сезон показывают, что умеют играть в красивый атакующий футбол и бросать вызов лидерам. Им не мешают даже потери ключевых футболистов, уходящих в более богатые клубы. Но в этом сезоне главный тренер команды Игорь Осинькин превзошел сам себя: шестое место к зимней паузе и всего три очка отставания от третьего. Раскрылись новые лидеры — в первую очередь юный полузащитник Илья Салтыков. Самарцы продолжают держаться наверху и радовать своим футболом болельщиков.

Если брать осенний отрезок, то там главным поставщиком сенсаций стал «Факел». Воронежский клуб обладает одним из самых маленьких бюджетов в РПЛ. И летом играл на этот бюджет, плотно обосновавшись на последнем месте. Но в начале сентября на пост главного тренера пришёл Сергей Ташуев.

Он начал ставить более агрессивный комбинационный футбол. И в последних девяти турах его команда проиграла всего один раз, поднявшись на 11-е место, имея теперь неплохой отрыв от зон вылета и переходных матчей. А победа над «Спартаком» уже стала одной из самых ярких страниц в истории клуба.

Также стоит отметить «Пари Нижний Новгород». Обычно он до последнего тура борется за выживание, но в этом сезоне подопечные Сергея Юрана явно намерены как можно раньше решить вопросы с сохранением прописки в РПЛ. И сейчас они идут на девятом месте.

— Мы довольны результатом, но считаю, что могли добиться большего, — сказал «Известиям» полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин. — К сожалению, очень мало очков набрали на выезде, хотя там был непростой календарь — сыграли почти со всеми топ-клубами, уступив каждому из них, но при неплохой игре. Зато дома сумели набрать максимум. И в целом можно промежуточное девятое место назвать успехом, но после паузы хотим подняться еще выше. Считаю, что мы можем это сделать.

Зимняя пауза в чемпионате продлится до 2 марта, когда возобновится розыгрыш РПЛ. Оставшиеся 12 туров будут разыграны до 25 мая.