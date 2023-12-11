Куда Кривцов выведет: «Краснодар» уходит на зимний перерыв лидером РПЛ

Последний тур уходящего 2023 года по «доброй» традиции выпал на первую треть декабря и прошел в зимнем антураже. Снежно-морозного ужаса прошлых выходных, конечно, не было — какие-то выводы клубы сделали и меры приняли, — но футбол всё равно получился специфический. В главном же матче тура «Краснодар» вырвал победу у ЦСКА благодаря голу Никиты Кривцова и уходит на зимнюю паузу лидером РПЛ.

Драматичная развязка

Кто бы мог подумать перед стартом сезона, что матч «Краснодар» – ЦСКА определит имя зимнего чемпиона премьер-лиги. Хотя как раз подумать и можно было, только предполагаемым претендентом на промежуточное золото вы бы наверняка назвали армейцев. А что? Логично: красно-синие солидно провели прошлый сезон, выиграли серебро РПЛ, Кубок России, и летом многие видели в них основного конкурента «Зенита». Но нет.

ЦСКА по итогам тура не имел возможности даже подняться в топ-3, а «Краснодар» был нацелен на пик таблицы. Для этого, правда, черно-зеленым требовалась только победа над командой, которая в первом круге первой обыграла их в чемпионате.

Но кубанцы едва ли боялись гостей из столицы. Нет сомнений, что «Краснодар» уже окреп ментально и привык к собственному лидерству. «Быки» явно сделали верные выводы после катастрофы в Екатеринбурге, где они недавно проиграли одному из аутсайдеров чемпионата — «Уралу».

Игра получилась невероятно нервной и интересной, но ей явно не хватало голов. А в идеале — эпичной развязки. И зрители ждали не зря. На 90-й минуте «Краснодар» получил право на очередной угловой. И пока ЦСКА готовился к подаче, пропустил: Сперцян нашел свободного Кривцова в штрафной, моментально адресовал ему мяч, и Никита неотразимо пробил в ближний угол.

Этот удар — калька знаменитого гола форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов-2018/19, когда Трент Александр-Арнолд тоже проявил хитрость и неординарное мышление. Здесь отдельных аплодисментов заслуживают действия Сперцяна, но и Кривцов должен был сделать всё как надо. От радости автор гола даже побежал на трибуну отмечать успех с близкими.

Гол Морозова в мороз

Первый матч 18-го тура пришелся на пятницу, 8 декабря. Чем запомнился? Видео, на котором представитель РФС в присутствии клубных делегатов замеряет температуру на стадионе. На градуснике было –12 градусов по Цельсию.

— Показатель находится в рамках рекомендуемой температуры (до –15 градусов. — «Известия») для проведения матча, — сказал представитель РФС.

Дрожащие от холода делегаты, которым предстояло два часа провести на таком морозе без движения, без удовольствия согласились. Матч получился под стать. Футболисты в шапках и перчатках, много борьбы, мало движения — но, ожидаемо, победа «Локомотива» на классе. Уральцы ни разу даже в створ не пробили — у них вообще дела не очень в последние месяцы. А хозяева пробили. Один из двух голов, кстати, забил парень по фамилии Морозов — и ожидаемо стал главным героем вечера.

Победа позволила «Локомотиву» подняться на четвертую строчку. До первого места — семь баллов.

«Спартак» — красивое завершение года

Не менее морозной (одна же Москва) получилась субботняя встреча «Спартака» и «Крыльев Советов». Но холодно было только на улице, всё остальное — раскалено. Включая газон: его красно-белые спецы упаковали перед матчем по всей науке, накрыли пленкой и подогрели — так, что за несколько минут до встречи от травы валил густой пар.

Кроме газона пар мог идти и просто от атмосферы вокруг. «Спартак» на игру с самарцами остался без тренера — и учитывая итог (победу 3:0), неизвестно, в минус это было или в плюс. При испанце москвичи схватили два поражения подряд, без него победили. Не победить было бы очень обидно — чуть ранее в этом сезоне «Крылья Советов» разгромили красно-белых 4:0, надо было мстить.

Победа помогла «Спартаку» подняться в топ-5 и обогнать на один балл те же «Крылья». Поможет ли это Абаскалю сохранить должность? Большой вопрос и одна из главных интриг зимней паузы.

«Ахмат» – «Ростов»: скучно и невзрачно

«Ахмат» пошумел накануне встречи с ростовчанами — обыграл «Спартак», а его футболист Бериша чуть не врезал с двух ног тренеру красно-белых. Получился большой скандал, но к следующему туру всё затихло. «Ростов» и сам влип в историю накануне — по ходу снежной игры с ЦСКА удаление схватил защитник Мелехин, а после матча — главный тренер Карпин (за то, что назвал «дебилом» того, кто разрешил играть в такую погоду).

В Чечню команда приехала без них. Это всё, что нужно знать о матче. Из примечательного — на 97-й минуте красную получил защитник ростовчан Лангович. Голов в игре не было, моментов тоже. Желто-синие на зиму уходят на 10-м месте, «Ахмат» — в зоне стыков.

«Зенит» – «Пари НН»: победа в эконом-режиме

Перед «Зенитом» накануне игры стояла непростая дилемма. С одной стороны, играть последний матч в году против не слишком статусного соперника — какая же тут выкладка? С другой — никакого задела в несколько очков, который питерцы традиционно имеют перед зимней паузой, не было и близко. Напротив, был риск остаться на втором месте на несколько месяцев — к чему такие нервы?

В итоге «Зенит» победил, но минимально, то есть и разрывать не стал (а это сине-бело-голубые умеют делать), но и баллов не потерял. «Пари НН» с одним ударом в створ предложить было нечего, так что программу-минимум Семак выполнил. Впрочем, на паузу его команда всё равно уходит на втором месте в двух очках от лидера.

«Факел» – «Динамо»: воронежский газон

«Динамо» вытянуло «счастливый» билет — среди всех команд РПЛ им достался самый сложный выезд. Мало того, что «Факел» в этом сезоне играет терпимо (особенно дома), так еще и воронежский стадион — та еще поляна для демонстрации высокого мастерства. «Спартак» там проиграл и своими жалобами после матча местечко прославил. Но то было в октябре. Представляете, что ждало «Динамо»?

Страшные кадры облетали соцсети — Центральный стадион, самый морально устаревший в РПЛ, не имеющий даже подобие крыши, замело чуть ли не по верхние ряды. Благо, хозяева «поля» всё привели в порядок к игре — кроме, конечно, газона, явно под это не предусмотренного. Трава превратилась в огород. Конечно, никакого футбола тут не получилось. 1:1 — и расходимся.

«Динамо», кстати, в тройке — так что тренер Марцел Личка, тяжело стартовавший в Москве, может быть доволен. Отставание от «Краснодара», правда, шесть баллов.

«Сочи» – «Оренбург»: битва за невылет

В этой паре была не то чтобы интрига, но определенный интерес — всё же южане на последнем месте, а оренбуржцы — через одно. Матчи соседей в этой части таблицы всегда хороши, потому что судьбоносны. Да и теплее в Сочи, чем в остальной футбольной России, — это факт. Правда, на игре это не сказалось. Хотя до 94-й минуты матча могла быть сенсация — за хозяев отличился Иван Игнатьев, и дело шло к их первой за пять туров победе. Но не сложилось — настырный «Оренбург» сравнял в добавленное, и все остались при своих. Зимой надо будет принимать меры.