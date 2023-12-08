Предотпускной режим: как пройдет последний в году тур РПЛ

Завершающий в календарном 2023 году 18-й тур чемпионата России по футболу может оказаться под угрозой срыва, если в Москве и других городах в выходные грянут аномальные морозы. Но пока, по разным официальным и неофициальным данным, перенос игр на весну не планируется. Даже после скандальных событий прошлых выходных, когда в условиях серьезного снегопада матч ЦСКА – «Ростов» прошел фактически в сугробах. Уходить на зимний перерыв РПЛ собирается рядом ярких противостояний. Лидер турнира «Краснодар» примет на своем поле не теряющий шансов вклиниться в борьбу за медали московский ЦСКА. Столичный «Спартак» сыграет дома с главной сенсацией сезона самарскими «Крыльями Советов». А действующий чемпион петербургский «Зенит» попытается в родных стенах сломить сопротивление неуступчивого «Пари НН».

«Краснодар» – ЦСКА

За нынешний и предыдущий сезоны «Краснодар» побеждал ЦСКА всего один раз — в конце февраля этого года дома со счетом 1:0 в ответном четвертьфинальном матче Кубка России. Правда, пользы от этого успеха не было, так как в первой игре армейцы разгромили дома «быков» 3:0 и за счет этого выбили их из «Пути РПЛ» плей-офф турнира.

Таким образом, последняя значимая победа южного клуба над красно-синими (1:0) случилась еще в мае 2022 года — в предпоследнем туре позапрошлого чемпионата. ЦСКА стал для «Краснодара» злым гением в нынешнем календарном году, что должно особенно раздражать «быков», так как подопечные Владимира Федотова постоянно портят им лучший год в истории.

С приходом на пост главного тренера Владимира Ивича «Краснодар» был близок к первому трофею за 15 лет своего существования. В весенней части прошлого сезона он дошел до суперфинала Кубка России, но июньский решающий матч в «Лужниках» был выигран ЦСКА — после ничьей 1:1 в основное время он победил 6:5 в серии пенальти.

В этом сезоне «Краснодар» захватил лидерство в чемпионате и долго не проигрывал. Первое поражение в турнире в конце октября ему нанес именно ЦСКА — армейцы выиграли дома 1:0. Во многом из-за той осечки «быки» растеряли большой отрыв от фаворита турнира, победителя пяти предыдущих чемпионатов «Зенита». Но команда Ивича продолжает лидировать, и для того чтобы уйти на зимнюю паузу первой, ей надо выиграть дома у ЦСКА.

Армейцы крайне тяжело проводят нынешний сезон из-за кадровых проблем — после летнего ухода в «Спартак» полузащитника Хесуса Медины, а также ряда травм. У команды почти нет возможности усилить игру за счет замен по ходу матчей, отсюда было много обидных потерь очков. Тем не менее ЦСКА продолжает находиться в лидирующей группе. Команда Федотова замыкает первую пятерку, отставая на семь очков от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего третьим «Динамо». Ничья в гостях с «Краснодаром» позволит ЦСКА уйти в отпуск в комфортном положении в плане борьбы за медали, а в случае победы они смогут еще задумываться о чемпионских перспективах.

— «Краснодар» назову фаворитом, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «быков» Максим Деменко. — Южане выглядят более уверенно, со стороны имеют больше индивидуально сильных футболистов вроде Эдуарда Сперцяна, Никиты Кривцова, Александра Черникова, легионеров и многих других. Правда, не сказать что у ЦСКА футболисты хуже. Отличный сезон проводят Федор Чалов, Антон Заболотный, а Аббосбек Файзуллаев просто стал лидером команды, это один из сильнейших трансферов года. С обеих сторон есть два классных вратаря — Игорь Акинфеев и Матвей Сафонов. Но вот резерв у «Краснодара» лучше. ЦСКА толком не может кем-то усилиться по ходу матча. Что и показало недавнее поражение от «Динамо» (2:3), когда армейцы играли хорошо, но в последние полчаса просели. Так может случиться и с «Краснодаром», хотя Федотов способен придумать под этого соперника такую тактику, чтобы хотя бы ничью увезти оттуда. Ведь топам, кроме «Динамо», ЦСКА в этом сезоне не проигрывал. И вообще он мало проигрывает, хоть и выигрывает недостаточно, чтобы идти на первых местах. К тому же на «Краснодаре» может сказаться дисквалификация его лидера Джона Кордобы.

«Спартак» – «Крылья Советов»

Поражение в прошлом туре в Грозном от «Ахмата» (1:2) вновь заставило вспомнить о кризисе «Спартака», который весь чемпионат удивляет многочисленными поражениями и странными перестановками в составе. Хотя именно красно-белых перед сезоном многие эксперты считали основным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото. Но сейчас подопечные Гильермо Абаскаля идут седьмыми в таблице с отставанием в восемь очков от первой строчки.

А их главный тренер угодил в скандал в Грозном, когда толкнул на бровке прибежавшего туда праздновать забитый гол полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу. И хотя даже на видеозаписи видно, как косовский футболист провоцировал испанца, мало кто спорит с тем, что Абаскаль допустил излишние эмоции. В итоге судья удалил его со скамейки по ходу матча, а накануне предстоящего тура КДК РФС дисквалифицировал 34-летнего специалиста на две игры.

Таким образом Гильермо будет с трибуны смотреть домашнюю встречу с «Крыльями Советов», которые сейчас идут выше «Спартака» в таблице. И уже отметились в первом круге, когда разгромили дома красно-белых со счетом 4:0. Подопечные Игоря Осинькина уже не первый год демонстрируют внятную структуру игры, умение хорошо атаковать даже после потерь основных игроков, уезжающих в более богатые клубы. И перед зимней паузой самарцы попытаются укрепить свои позиции.

— Чисто по игре «Крылья» видятся фаворитами, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — Они более мотивированны, организованы, и видно, что тренер понимает, в какой футбол хочет играть, и способен донести свои идеи до игроков. В «Спартаке» с этим проблемы. В плане командной игры хаос, Абаскаль постоянно тасует состав. А в последнее время еще и психует, что особенно проявилось в Грозном. Да, Бериша некрасиво вел себя, но и тренеру нельзя было вестись на провокации. В общем, чисто в футбольном плане Самара выглядит предпочтительнее, но «Спартак» может выиграть за счет класса игроков, везения и лучшей реализации моментов — последнее часто подводит «Крылья», из-за чего они иногда теряют очки даже при хорошей игре.

«Зенит» – «Пари Нижний Новгород»

Двумя турами ранее «Зенит» воспользовался осечкой «Краснодара», проигравшего в гостях «Уралу» (1:2), и впервые в сезоне вышел на первое место в чемпионате. Казалось, что на этом подопечные Сергея Семака начнут постепенно убивать интригу в борьбе за золото. Но в прошлые выходные они вчистую проиграли в гостях «Локомотиву» (1:3) и вновь оказались вторыми. По мнению экспертов, это была худшая игра сине-бело-голубых в сезоне.

Чтобы уйти на зимнюю паузу первыми или хотя бы не сильно отстать от «Краснодара», «Зениту» нужно побеждать дома неуступчивый «Пари НН». Команда Сергея Юрана в этом сезоне не раз доказывала, что может отобрать очки у кого угодно. И уверенно идет на девятом месте.

— Мы настроены набирать максимум очков в каждом матче, — заявил «Известиям» полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин. — И надо это делать, потому что вы видите, какая плотность в турнирной таблице сейчас — можно быстро упасть вниз и бороться за выживание, а можно так же быстро подняться вверх и бороться за медали. Поэтому у нас все соперники — прямые конкуренты, кроме, может быть, «Зенита» и «Краснодара», которые уже серьезно оторвались. Но даже в матчах с ними мы намерены биться за победу или хотя бы за ничью. Сейчас в нашем чемпионате уже нет команд, которым простительно проигрывать по всем статьям.

Также в 18-м туре РПЛ пройдет еще пять матчей. Идущее третьим московское «Динамо» поедет в гости к неожиданно успешно выступающему в последние три месяца воронежскому «Факелу». Московский «Локомотив» сыграет дома с екатеринбургским «Уралом». Грозненский «Ахмат» примет на своем поле «Ростов». «Сочи» встретится в родных стенах с «Оренбургом», а калининградская «Балтика» — с казанским «Рубином». После этих игр пауза в чемпионате будет длиться до весны. Турнир возобновится в начале марта.