Кубок-сюрприз: плей-офф «Пути РПЛ» начался с сенсаций

Старт плей-офф Кубка России по футболу порадовал публику несколькими неожиданными результатами. Но главное — во всех противостояниях четвертьфинала «Пути РПЛ» по итогам первых матчей сохраняется интрига. Московское «Динамо» 29 ноября обыграло дома петербургский «Зенит» (1:0), а столичный «Спартак» проиграл в гостях «Оренбургу» (0:1). Еще два московских клуба отметились ничейными выездами. «Локомотив» закончил со счетом 2:2 встречу с калининградской «Балтикой», а ЦСКА ушел от поражения в игре с «Ростовом» (1:1). Теперь полуфиналисты определятся по итогам мартовских ответных матчей.

«Динамо» — «Зенит»

В отличие от игр группового этапа «Динамо» выпустило почти полностью основной состав. Отклонением от встречи чемпионата последних месяцев был разве что выход в воротах Антона Шунина вместо Игоря Лещука, но в силу равноценности этих голкиперов трудно среди них назвать основного, поскольку еще в начале сезона Антон был первым номером бело-голубых, тогда как Игорь его вытеснил по ходу осени.

Оказался в старте и нападающий Константин Тюкавин, проводящий сверхуспешную вторую половину осени. Он забивал в пяти предыдущих матчах подряд. «Зенит» также выпустил немало игроков основы — Клаудиньо, Вильмара Барриоса, Дугласа Сантоса, Ивана Сергеева, Родригао и многих других. Правда, появление в воротах Дениса Адамова было более явным сдвигом в сторону резерва, так как именно Михаил Кержаков считается твердым основным голкипером питерцев. При этом из-за болезни отсутствовал лидер сине-бело-голубых Вендел.

В последнее время обе команды выступают успешно. «Зенит» в выходные по итогам 16-го тура вышел на первое место в чемпионате — впервые в нынешнем розыгрыше. Опередив «Краснодар», подопечные Сергея Семака напомнили всем, кто выиграл предыдущие пять розыгрышей РПЛ и остается фаворитом нынешнего. А «Динамо» по итогам победного дерби с ЦСКА (3:2) закрепилось на третьем месте, отставая от лидера на пять очков.

Даже при морозе и небольшом снегопаде обе команды в очном кубковом матче выдали довольно зрелищный первый тайм и сыграли на пределе своих возможностей. Ближе всех к голу был Тюкавин, который перед самым перерывом здорово бил головой после навеса в исполнении Бителло, но Адамов вытащил мяч из дальнего угла.

В середине второго тайма едва не забил «Зенит» в результате контратаки, но не смог это сделать. Тут же случилось спорное удаление Хорхе Карраскаля, но вскоре «Динамо» забило в меньшинстве. Отличился Федор Смолов, минутой ранее вышедший на замену вместо Тюкавина. Бело-голубые так и довели встречу до победы.

— Получился настоящий кубковый матч с должным уровнем борьбы и напряжения, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Считаю, что «Динамо» заслужило эту победу. Оно реализовало не единственный, но один из немногих моментов в матче. Отличная передача с фланга в исполнении Муми Нгамалё и отличный удар Смолова. Но я бы и Тюкавину отдал должное — хоть он и был заменен перед голом, но именно Константин всё предыдущее игровое время действовал активно, напрягал оборону соперника, что стало залогом будущего успеха его команды. По «Зениту» было видно, что он играет не в полную силу и рассчитывает на ответный матч, поэтому борьба за выход дальше только начинается. Но сегодня «Динамо» было лучше как по результату, так и по качеству игры.

«Оренбург» — «Спартак»

В ноябре стало казаться, что «Спартак» начал выходить из кризиса. Лучше, чем до этого, он играть не стал. Но в последних трех матчах чемпионата одержал две победы при одной ничьей. И ничья эта была в дерби с «Локомотивом» с привкусом победы, так как подопечные Гильермо Абаскаля выдержали игру в меньшинстве больше тайма.

Удачный отрезок позволил им подняться на четвертое место с отставанием от замыкающего первую тройку «Динамо» всего на одно очко. Но в середине недели красно-белые вновь испортили настроение себе и своим болельщикам.

Уже с первых минут «Оренбург» переигрывал более именитого соперника. И это при том, что хозяева, как и спартаковцы, играли далеко не основным составом. Но сначала после удара Степана Огнанесяна москвичей спасла лишь перекладина. А вскоре Николай Титков открыл счет с пенальти.

Ближе к перерыву «Спартак» еще и остался вдесятером после удаления Олега Рябчука. Тут же «Оренбург» дважды мог забивать, но был неточен. После перерыва хозяева также могли увеличивать разрыв в счете, но — не вышло. Ближе к концу матча они выдохлись, и уже у красно-белых появились шансы забить — Михаил Игнатов и Никита Чернов их не использовали.

— Ребята сыграли с максимальной отдачей, создали немало моментов и заслуженно победили, — сказал «Известиям» спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев. — Можно говорить самые лучшие слова о каждом нашем футболисте за эту игру, но теперь надо забыть об этой победе, поскольку впереди важные матчи чемпионата, где у нас непростое положение («Оренбург» идет на 13-м месте в зоне переходных матчей, оторвавшись от зоны вылета всего на два очка. — «Известия»). А в кубке нам предстоит еще непростой выезд к «Спартаку» в ответном матче, но весной сделаем всё, чтобы и там преуспеть.

«Ростов» — ЦСКА

Обе команды проводят крайне нестабильный сезон. «Ростов» после проваленного начала чемпионата лишь в последний месяц набрал ход и забрался в первую десятку. А ЦСКА в условиях больших кадровых проблем с трудом набирает очки, но всё еще находится в лидирующей группе.

Казалось, отсутствие резерва скажется на армейцах и в ходе тяжелого выезда в Ростов-на-Дону. Это подтвердил быстрый автогол в ворота гостей Кирилла Набабкина. Но довольно быстро ЦСКА сравнял. Навес со стандарта в исполнении лидера команды этой осени Аббосбека Файзуллаева обернулся точным ударом головой Антона Заболотного.

После перерыва чуть ближе к голу был «Ростов», а на 78-й минуте у ЦСКА удалили Мойзеса. После этого подопечным Владимира Федотова важно было удержать ничейный результат, что она и сделала.

— ЦСКА может быть довольным этим результатом, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — У команды Федотова большие кадровые проблемы плюс был долгий выезд поездом. А ростовчане, наоборот, сейчас на ходу. И выглядели в этом матче они острее, так что результативная выездная ничья еще и при удалении в своем составе — очень успешный исход матча для ЦСКА.

«Балтика» — «Локомотив»

В выходные «Локо» обидным образом упустил в чемпионате выездную победу над самарскими «Крыльями Советов». Ведя в компенсированное время 3:1, «железнодорожники» позволили волжанам сравнять счет и добиться ничейного результата (3:3). После игры об этом в нецензурной форме высказался главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, а капитан команды Дмитрий Баринов жестко раскритиковал судей. Обоим теперь грозят дисквалификации.

«Локо» застрял в середине таблицы, но всего на три очка отстает от третьего места. Однако вряд ли это улучшает настроение команде, крайне редко выигрывающей в последнее время. Продолжились проблемы и в Калининграде. Тимур Сулейманов открыл счет на 16-й минуте, но после перерыва «Балтика» смяла соперника. В середине второго тайма с интервалом в пять минут команда Сергея Игнашевича забила дважды — Тигран Аванесян сравнял, а Натан Гассама вывел свой клуб вперед. Тем не менее в самой концовке встречи снова отличился Сулейманов, который спас «Локо» от поражения.

— «Локомотив» продолжает лихорадить, и в Калининграде он выглядел не лучшим образом, — сказал «Известиям» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Откровенно говоря, «Балтика» выглядела более организованной и нацеленной на победу, особенно во втором тайме. Но недостаток мастерства игроков не позволил хозяевам удержать и увеличить преимущество. «Локо» же в очередной раз показал, что не обделен характером, поэтому даже при не очень хорошей игре способен спасать матчи в концовках и добиваться оптимального результата. Уже не один раз такое происходило у него в нынешнем сезоне. И сейчас команда выжала максимум, сделав себе комфортный счет перед ответным домашним матчем.

Ответные встречи пройдут в десятых числах марта. В эти же дни состоятся первые игры плей-офф «Пути регионов». Это будет также четвертьфинальная стадия, но состоящая из одного матча. Московская «Родина» сыграет дома с екатеринбургским «Уралом», «Химки» примут на своем поле «Краснодар», в гости к «СКА-Хабаровск» приедет «Сочи», а астраханский «Волгарь» в родных стенах сойдется с грозненским «Ахматом».