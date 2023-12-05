Бутсой снег мешая: как клубы РПЛ пережили московскую непогоду

Первый зимний тур нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу «внезапно» прошел под знаком обильных снегопадов. Это стало главной темой выходных. Два московских матча 3 декабря оказались на грани переноса, но всё же состоялись. Особенно тяжело пришлось столичному ЦСКА и «Ростову». Эту встречу выиграли армейцы со счетом 2:0. В чуть менее экстремальных условиях московский «Локомотив» победил дома петербургский «Зенит» (3:1), который лишился первого места. Не менее увлекательным оказался матч в Грозном, где местный «Ахмат» победил московский «Спартак» (1:2), чей главный тренер Гильермо Абаскаль теперь может быть надолго дисквалифицирован после очередного скандала.

«Локомотив» – «Зенит»

Из-за снегопада матч пришлось начать на полчаса позже, чем планировалось. Работникам «РЖД Арены» удалось накрыть поле тентом, что позволило сохранить газон в максимально удобоваримом состоянии. В отличие от работников ЦСКА, которые почему-то не озаботились этим на «ВЭБ Арене». В результате там иногда приходилось играть на сугробах. А в Черкизово сумели более-менее приспособить арену к тем осадкам, что накрыли Москву 3 декабря.

С учетом того что матч ЦСКА — «Ростов», вопреки катастрофическим условиям, всё же провели, перенос встречи «Локо» – «Зенит» был тем более маловероятен. По словам источника «Известий» в обоих клубах, ни железнодорожники, ни гости не настаивали на переносе игры. Хотя капитан «Локомотива» Артём Дзюба в интервью клубной пресс-службе после матча утверждал другое.

— Как мы понимаем, «Зенит» хотел перенести на завтра, но потом понял, что это всё очень, грубо говоря, геморройно, — сказал Дзюба. — Очень много всяких нюансов. И решили играть. Я думаю, что правильно. «Ростов» играл с ЦСКА, мы не сахарные. Нормальное явление. Играть было непросто: холодно. Огромное спасибо болельщикам, что пришли, поддерживали. Была классная атмосфера

Между тем, по данным «Известий», с обоими клубам РФС и РПЛ вели консультации, в том числе рассматривался и вариант переноса встречи. Но «Зенит» и «Локомотив» ответили, что готовы к любому решению. В итоге все решили играть, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Сам матч оказался триумфальным для «Локо». Особенно стоит отметить, что команда играла в условиях дисквалификации своего капитана Дмитрия Баринова и главного тренера Михаила Галактионова. Оба были наказаны КДК РФС за жесткие высказывания в адрес судей туром ранее, когда красно-зеленые упустили победу в концовке выездного матча с самарскими «Крыльями Советов» (3:3), ведя на последних минутах 3:1.

В первом тайме игра была равная. На быстрый гол Максима Глушенкова, когда вратарь «Зенита» Михаил Кержаков выронил скользкий мяч в свои ворота, гости ответили незадолго до перерыва — отличился Маттео Касьерра. Но второй тайм прошел при полном преимуществе «Локо». В результате тот же Глушенков сделал дубль с передачи незадолго до этого вышедшего на замену Антона Миранчука. А в концовке добил питерцев Наир Тикнизян — с паса Дзюбы.

— Считаю, что по качеству игры это был лучший матч «Локомотива» за последний год, то есть при нынешних руководстве и главном тренере, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент железнодорожников Николай Наумов. — Радует, что не повлияло на ход встречи поле. Да, случился форс-мажор с этим снегопадом, но к нему можно было подготовиться. И «Локомотив» подготовился прекрасно. Погода не повлияла на игру. То же самое было бы и у ЦСКА, если бы накрыли поле пленкой, увеличили подогрев. А в Черкизово можно только порадоваться за «Локомотив». Причем я даже не стал бы говорить о каком-то провале «Зенита» — он старался, но соперник был слишком хорош. Все сыграли на пределе своих возможностей, удачно вышел на замену Миранчук, команда сплотилась без Галактионова и Баринова, в результате чего их отсутствие не сказалось.

ЦСКА – «Ростов»

Матч начался за три часа до игры «Локо» с «Зенитом». В определенный момент казалось, что перенос возможен. Позже и президент РПЛ Александр Алаев заявлял, что матч было лучше перенести. Но это в полномочиях только арбитра матча. А главный судья встречи Рафаэль Шафеев решил, что надо играть.

Интересно, что туром ранее он точно так же принял решение, что матч «Балтика» – «Спартак» (0:2) надо проводить, хотя в Калининграде был не менее жуткий снегопад. Возможно, Шафеев стал заложником той истории и заставил играть ЦСКА с «Ростовом», чтобы избежать обвинений в двойных стандартах. Уже после игры Александр Алаев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что не исключает перераспределения полномочий по части принятия решения о проведении матчей. Возможно, в будущем это будет отдано не только на откуп судье.

ЦСКА быстро открыл счет — отличился с пенальти Фёдор Чалов. В одном из эпизодов вратарь армейцев Игорь Акинфеев поставил мяч на сугроб, который у него сложился в штрафной площади. Но судья заставил положить его на газон, хоть это и усложняло удар.

После перерыва в сугроб побольше за воротами прыгнул уже Виктор Мендес, когда забил второй гол в ворота «Ростова». И лежание чилийца в снегу стало едва ли не самым ярким событием матча. До и после которого особенно рвал и метал главный тренер ростовчан Валерий Карпин, назвав проведение игры в таких условиях бредом и назвав дебилом того, кто заставил играть. За последнее ему грозит дисквалификация от КДК.

— У нас проблемы из-за «дураков» и «идиотов», — напомнил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Дурак от нормального человека отличается тем, что он неисправим. Не учится на своих ошибках и упорно продолжает доказывать свою правоту. Все уже обматерились и обругали этого судью за то, что дал провести матч в Калининграде при снегопаде. И тут на ЦСКА решил доказать, что он совсем непробиваем. И настоял на проведении еще одной встречи в таких условиях. Понятно, что не хотел, чтобы его обвинили в двойных стандартах. Но это характеризует человека, который, вместо того чтобы признать ошибку, решил биться до конца. В результате чего мы получили что угодно, только не футбол. В котором ЦСКА сумел воспользоваться нужными отскоками, получил пенальти, с которого забил. Просто повезло. И пострадал «Ростов», который оказался в зависимости от череды случайностей.

«Ахмат» – «Спартак»

Грозненский клуб всю осень был в кризисе. «Ахмат» не выигрывал в чемпионате девять матчей подряд. Последняя победа случилась 2 сентября. В результате подопечные Мирослава Ромащенко угодили в зону вылета, на предпоследнее 15-е место. И там бы остались, если бы не победа над «Спартаком».

Красно-белые в последний месяц вроде бы стали приходить в себя после неудач лета и первой половины осени. И даже поднялись на четвертое место. Но в столице Чеченской Республики опять что-то пошло не так. На 34-й минуте Гамид Агаларов забил с передачи Бернарда Бериши, который тут же побежал праздновать гол к тренерской скамейке «Спартака», где изобразил подкат прямо рядом с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. Тот повелся на провокацию и оттолкнул косовского футболиста, за что был удален со скамейки.

Бериша при этом наказан не был. Перед перерывом Антон Зиньковский сравнял счет, но сразу после начала второго тайма Светослав Ковачев вновь вывел «Ахмат» вперед. Грозненцы спокойно довели встречу до победы и поднялись на 13-е место. «Спартак» опустился на седьмую строчку.

— «Спартак» не наиграл даже на ничью, — заявил «Известиям» Андрей Червиченко. — Вроде команда подзавелась, но только в конце матча, когда всё уже от нее начало уплывать, а Грозный чуть-чуть подсел. До этого спартаковцы очень уж снисходительно бегали, будто делали кому-то одолжение. Это продолжение того кризиса, что весь сезон наблюдается у клуба. Думаю, в «Спартаке» плохой микроклимат. В первую очередь отсутствие взаимопонимания между игроками и тренером, который чересчур импульсивен. Это несерьезно, когда он ведет себя так, как в эпизоде с Беришей. Да, тот провоцировал Абаскаля. Но тренер мог сориентироваться, показать, что ему дико страшно от этого броска Бериши. Тогда можно было спровоцировать судью на красную карточку игроку «Ахмата» и дать преимущество своей команде. Нет, наоборот. Даже выхватив удаление, Абаскаль куда-то побежал с бутылкой что-то выяснять. То ли он в гипернервном состоянии, то ли по-прежнему не состоялся как зрелый человек. Ему ведь всего 34 года — ничто по тренерским меркам. Вот и совершает какие-то мальчишеские поступки. Которые тоже команде никакой пользы не приносят.

Также в прошедшем 17-м туре состоялось еще пять матчей. «Краснодар» выиграл дома у «Оренбурга» (2:1) и вернул себе лидерство в чемпионате, опережая «Зенит» на два очка. Идущий последним «Сочи» уступил на своем поле борющимся за третью строчку «Крыльям Советов» (0:2). На следующее утро южный клуб отстранил от должности своего главного тренера Александра Точилина. Его помощник Денис Клюев будет готовить команду к домашней игре следующего тура с «Оренбурга».

«Пари Нижний Новгород» вырвал дома на последних минутах победу над екатеринбургским «Уралом» (1:0). Воронежский «Факел» сыграл в родных стенах вничью с калининградской «Балтикой» (0:0). Завершился тур домашним матчем московского «Динамо» с казанским «Рубином». Динамовцы выиграли 1:0 и сохранили третье место.