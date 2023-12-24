Сила Бивола: как россиянин деклассировал Линдона Артура

Дмитрий Бивол успешно провел защиту титула WBA Super на турнире в Саудовской Аравии, не оставив никаких шансов британцу Линдону Артуру. По итогам 12 раундов судьи отдали победу россиянину (120-107, 120-107, 120-107). Поединок прошел в рамках вечера бокса в Эр-Рияде, где в главном событии Энтони Джошуа нокаутировал Отто Валлина, а в соглавном Деонтей Уайлдер неожиданно уступил Джозефу Паркеру. Теперь Бивола ждет объединительный бой с Артуром Бетербиевым, который также должны организовать саудиты.

Без нокаута

Для Бивола это уже пятая защита — ранее он справился с Крэйгом Ричардсом, Умаром Саламовым, Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом. В предыдущем поединке 5 ноября 2022 года (он тоже проходил в Эр-Рияде) 33-летний россиянин победил единогласным решением судей мексиканца Рамиреса и с тех пор в ринг не выходил. Все фанаты ждут объединительный бой Дмитрия против другого россиянина, Артура Бетербиева, но договориться стороны никак не могут.

Было понятно, что Линдон Артур — не самая лучшая альтернатива Бетербиеву. В прошлом поединке 32-летний британец выиграл вакантный пояс IBO и подошел к Биволу на серии из четырех побед. Однако единственный по-настоящему серьезный соперник — Энтони Ярд — нокаутировал Артура в четвертом раунде. Стоит оговориться, что Ярд взял реванш, а в первом бою Артур победил раздельным решением судей.

Бой Дмитрия Бивола и Линдона Артура Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Со стартовых секунд боя Бивол взял инициативу в свои руки, шел вперед и прижимал Артура к сетке. Россиянин, которого перед поединком почему-то представили боксером из Киргизии, много работал джебом. Артур также отвечал прямыми ударами, но делал это в разы реже. В начале второго раунда Дмитрий стал работать агрессивнее — несколько раз ощутимо потряс британца, который заметно поплыл. В заключительной трети отрезка боец из РФ здорово пробил по корпусу, чем тоже доставил заметный дискомфорт сопернику.

В третьем отрезке Бивол решил зарубиться — получилось практически избиение Артура, который пропускал почти все удары и уже ни на что не отвечал. Было видно, что Дмитрий нацелился на нокаут, но британец стоял. Российский боксер работал разнообразно и интересно, а Линдон выглядел совсем растерянно, будто главной его целью было не упасть. В пятом раунде Бивол сбавил темп, но продолжал давить, и британец ничего не мог с этим поделать.

В шестом отрезке Бивол извел Артура джебом — выбросил прямой бесчисленное количество раз и не допустил промахов. Британец спасся в клинче, но никакого конструктива в атаке вновь так и не придумал. В седьмом раунде Дмитрий отработал не менее стабильно, а вот в восьмом Артур выглядел лучше, чем в предыдущих: по крайней мере, сумел донести несколько ударов. Однако даже такой отрезок вряд ли можно отдать Линдону. Куда жестче Бивол работал в девятом раунде, где переиграл Артура, но снова пару раз пропустил. Однако от нокаута россиянин всё равно был далек, несмотря на откровенно низкий уровень соперника.

Бой Дмитрия Бивола и Линдона Артура Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Доволен на 80%

В конце 10-го раунда Дмитрий начал забивать Артура в углу ринга — к сожалению, Линдон снова выстоял. Британец все-таки упал в 11-м отрезке, после того как Бивол начал работать с ним у канатов. Но это ничем не закончилось: во время отсчета 10 секунд прозвучал гонг на перерыв.

В финальном раунде Бивол попер вперед с градом ударов, пытаясь сломить британца. На последней минуте россиянин имел хороший шанс додавить соперника, но до конца не пошел. Поединок завершился односторонней победой Бивола, все судьи отдали россиянину каждый из 12 раундов — 120-107, 120-107, 120-107.

— В целом я доволен этим боем процентов на 80, — заявил «Известиям» Дмитрий Бивол. — Я никогда на 100% не доволен. И шеф [тренер боксера Геннадий Машьянов] тоже, по-моему, никогда не доволен на 100%. Всегда можно сделать что-то большее. Были моменты, где я мог действовать по-другому. Было ощущение, что если я прибавлю, если начну больше поддавливать, то можно закончить бой. Думаю, это каждый боксер чувствует. Я чувствовал в 12-м раунде, что если бы чуть-чуть по-другому изменил ритм комбинаций, они бы попадали не в руки, а четко в цель. Есть, конечно, моменты, где можно поработать.

Дмитрий Бивол и Линдон Артур Фото: Getty Images/Richard Pelham

Также Дмитрий заявил, что ждет боя Артура Бетербиева с Каллумом Смитом и надеется встретиться с победителем в 2024 году.

— Не знаю, сколько процентов, но я думаю, представители Саудовской Аравии сделают этот бой, — продолжил Бивол. — Бой за звание абсолютного чемпиона. От меня уже ничего не зависит, если честно. Я провел бой с Линдоном, жив, здоров. У меня уже есть условие [на этот бой], остается ждать. Приблизительная дата? Не раньше апреля, наверное.

На вечере бокса присутствовали экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Помимо победы Бивола они также увидели успех Энтони Джошуа. Британец победил шведа Отто Валина. Бой продлился пять раундов и закончился победой Джошуа техническим нокаутом. В соглавном поединке новозеландец Джозеф Паркер победил американца Деонтея Уайлдера. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей. После боя экс-чемпион WBC Уайлдер не исключил, что завершит карьеру.