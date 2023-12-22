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Вечер судного дня: Бивол, Джошуа и Уайлдер подерутся в одном шоу

Три главных боксера современности появятся на ринге вместе
Фото: AP Photo/John Locher
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Бой даже одного из тройки — Уайлдер, Джошуа, Бивол — сделал бы любой вечер бокса значимым для всего мира, а 23 декабря в Эр-Рияде на ринг выйдут все трое. Организаторы назвали этот турнир вечером Судного дня. Чего ждать от мероприятия и от боев каждого из трех чемпионов — в материале «Известий».

Бивол дождался

Для российского зрителя главное событие предстоящего мегавечера — возвращение Дмитрия Бивола. Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе не боксировал 13 месяцев. В ноябре прошлого года он по очкам переиграл Хильберто Рамиреса, но главная победа была одержана чуть раньше, в мае 2022-го, над Саулем Альваресом. Именно бой с Канело перевел Бивола из разряда элитных боксеров в разряд суперзвезд.

Длительный простой Дмитрия связан с тем, что у него не было достойных вариантов для проведения боя. Говорили о реванше с Канело, затем об объединительном бое с Артуром Бетербиевым, но в обоих случая дело не зашло дальше разговоров.

Бокс

Дмитрий Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса

Фото: TASS/ETIENNE LAURENT

Канело не хочет рисковать наследием, которое явно пошатнется в случае второго поражения от Бивола, а Артуру не очень интересно под занавес карьеры (ему 38 лет) рисковать титулами с нулем в графе поражений. К тому же россияне редко проводят международные боксерские поединки друг с другом, аргумент «не хочу бить соотечественника, есть много других достойных соперников» всегда звучит убедительно.

Но после года без боев Бивол всё же получил сравнительно достойного оппонента. Линдон Артур — чемпион мира по версии IBO, обученный и опытный британец, который способен создать трудности кому угодно. В активе уроженца Манчестера на две победы больше, чем у Бивола: 23 против 21, но и на одно поражение больше. Единственный проигрыш в карьере британца случился в 2021 году от соотечественника Энтони Ярда — нокаутом в четвертом раунде. Правда, за год до этого Артур Ярда перебоксировал, так что про будущего соперника Бивола можно сказать то, что раньше говорили про Леннокса Льюиса: «Он побеждал всех соперников, с кем выходил на ринг».

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По стилю Артур также может быть неудобен Биволу: самая сильная его сторона — джеб. Этот удар британец довел почти до совершенства, он может выбрасывать его на протяжении всех 12 раундов и делать это максимально и результативно. Нокаутирующая мощь также имеется: из 23 побед 16 были одержаны досрочно, что для Бивола означает одно: моргать нельзя, иначе можно пропустить, как говорят в боксе, всё самое интересное.

Артур Бетербиев

Артур Бетербиев на арене Дворца спорта в Москве

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Конечно, Дмитрий остается явным фаворитом: класс побитых им соперников не идет ни в какое сравнение с тем, что есть в активе британца. Если Дмитрий выйдет на ринг сконцентрированным и покажет хотя бы 70% от своего максимума, победе сложно будет уйти из его рук.

Два монстра идут навстречу друг другу

В двух главных боях вечера в Эр-Рияде хедлайнерами будут два экс-чемпиона мира в тяжелом весе: Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. Первый встретится с сильным, но уже трижды побитым новозеландцем Джозефом Паркером. В свое время Джозеф считался крайне опасным, но великой карьеры он не сделал — помешали недостаточно большие габариты (193 сантиметра рост и размах рук) и ограниченный арсенал.

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Паркера оказалось не так уж сложно держать на дистанции, обстреливать и ронять на канвас. Он падал от таких соперников, как Дерек Чисора, Диллиан Уайт и Джо Джойс. Поэтому если до его подбородка дотянется двухметровый Уайлдер, вечер для новозеландца закончится в ту же секунду. Деонтей, может быть, не самый разнообразный и хитрый боксер, но его удар считается одним из самых страшных за всю историю. Американцу не обязательно забирать раунд за раундом, он не раз доказывал, что может вести равный бой или даже проигрывать, а потом «бум!» — и до свидания.

Деонтей Уайлдер

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер

Фото: Global Look Press/Gene Blevins

Единственное, что может сыграть Паркеру на руку, — фактор возраста. Джо в рассвете сил, ему 31, а Уайлдеру через пару месяцев исполнится 39. Для тяжеловеса это не самый критичный возраст, но скорость к этому времени обычно идет на спад. Рефлексы тоже не становятся лучше. Если Паркеру удастся уберечь голову от правого прямого американца, у судей может оказаться очень большой простор для принятия решения.

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Следом за Джо и Деонтеем на ринг выйдут Энтони Джошуа и Отто Валлин. Швед, недавно победивший Мурата Гассиева раздельным решением судей, получил в соперники уже второго легендарного британца. В 2019-м Отто дал очень конкурентный бой Тайсону Фьюри, забрал у него пару-тройку раундов и нанес множество рассечений, едва не вынудив доктора остановить бой. Фьюри тогда чудом выжил. И с тех пор Валлин никому не проигрывал, одержав шесть побед.

Правда, Мурат Гассиев — единственный соперник с именем, кого он прошел. Все остальные — в лучшем случае крепкие середняки. Слабое место Валлина — полное отсутствие нокаутирующей мощи. Он грамотный боксер, обученный, стойкий, но вот вырубить кого-то вроде Джошуа он не может. Одно это делает бой крайне удобным для Энтони. Если он сработает дисциплинированно и будет максимально мотивированным, то должен получить свои 118:110 или что-то в этом диапазоне.

Энтони Джошуа

Британский боксер Энтони Джошуа фотографируется после победы в бою

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

А быть мотивированным есть причины. Если Уайлдер и Джошуа в субботу выиграют, они выйдут друг на друга в 2024 году. Именно этот бой стоит на кону вечера Судного дня. Для обоих это последний шанс приумножить как свое наследие, так и банковский счет. Уайлдеру и Джошуа хорошо за 70 лет на двоих, главные бои в карьере они проиграли (Фьюри и Усику соответственно), но войти в историю великими чемпионами и неприлично богатыми людьми еще можно: нужно просто выиграть в субботу. Причем сделать это нужно уверенно, красивым нокаутом, чтобы не выглядеть аутсайдером перед очной встречей.

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Бой Уайлдера с Джошуа, если он все-таки состоится, будет одним из двух главных событий в боксе в 2024 году, наряду с запланированным на февраль поединком Усика и Фьюри. Джозеф Паркер и Отто Валлин — люди, которые могут этому помешать. Они в Эр-Рияде в роли спойлеров. По сценарию они должны проиграть, но бокс тем и хорош, что в нем очень часто всё идет не по сценарию.

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