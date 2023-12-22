Защита для порядка: отнимет ли Линдон Артур титул у Дмитрия Бивола

Вечером 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский турнир с главным поединком Энтони Джошуа – Отто Валлин, а в соглавном событии Деонтей Уайлдер сразится с Джозефом Паркером. Внимание российских зрителей сильнее всего будет приковано к третьему по значимости бою, где 32-летний чемпион WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет защиту титула против ровесника британца Линдона Артура. Серьезных проблем у россиянина возникнуть не должно, однако стоит учитывать, что это будет первый бой Бивола за год.

Победитель Ярда

Для боксера из России защита станет пятой — он справился с Крэйгом Ричардсом, Умаром Саламовым, Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом. В предыдущем поединке 5 ноября 2022 года в Эр-Рияде Бивол победил единогласным решением судей мексиканца Рамиреса и с тех пор в ринг не выходил. Все фанаты ждут объединительный бой Дмитрия против другого россиянина, Артура Бетербиева, но договориться стороны никак не могут.

— Саудиты хотят делать большие бои, — сказал «Известиям» Дмитрий Бивол. — И они очень заинтересованы в моем бое против Бетербиева. Дай бог, всё хорошо сложится и наш бой с Артуром станет ближе. Повторюсь, саудиты в нем заинтересованы. Мы тоже будем договариваться с Бетербиевым о бое.

Линдон Артур во время открытой тренировки для СМИ «День расплаты» на пресс-арене 20 декабря 2023 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия Фото: Getty Images/Mark Robinson

Линдон Артур — не самая лучшая альтернатива Бетербиеву. В прошлом поединке британец выиграл вакантный пояс IBO и сейчас идет на серии из четырех побед. Однако единственный по-настоящему серьезный соперник Энтони Ярд нокаутировал Артура в четвертом раунде. Стоит оговориться, что Ярд взял реванш, а в первом бою Артур победил раздельным решением судей.

За 24 поединка в профи у Артура еще не было опыта выступлений против боксеров из России. Британец лишь однажды встретился с представителем страны, ранее входившей в состав СССР. В 2017 году Линдон провел бой против боксера из Латвии Ремигиюса Зиаусиса, который в тот момент имел не слишком впечатляющий рекорд 20–76–5.

Бивол немного старше Артура: Дмитрию в декабре исполнилось 33, а британцу пока 32. Российский боксер начал профессиональную карьеру на пару лет раньше, но если Бивол выиграл досрочно только шесть стартовых поединков, то Артур начал с победы решением, а затем не позволил судьям определять исход девять раз подряд.

Мощные габариты

Бивол — лишь второй соперник Артура с нулем в графе «поражения»: до этого он испортил карьеру итальянцу Давиде Фарачи (15–0). На пути Дмитрия было два боксера, которые до встречи с россиянином не проигрывали — Феликс Валера (13–0) и Хильберто Рамирес (44–0).

— Меня часто спрашивали, когда я был в Англии, про Линдона Артура, что я думаю о нем, но я тогда не смотрел его боев, — рассказал Бивол в интервью «Мир бокса». — Сейчас, когда зашла речь, с кем мы будем боксировать и где, конечно же, кандидатура Линдона Артура появилась, потому что он обладает титулом чемпиона мира по версии IBO, находится на хороших позициях в мировом рейтинге, поэтому был один из кандидатов и, наверное, лучший кандидат на сегодняшний день из тех, кого мы могли получить для боя в Саудовской Аравии, потому что остальные кандидаты заняты.

Боксер Дмитрий Бивол после победы в поединке против Умара Саламова за титул WBA Super в рамках вечера бокса RCC Boxing Promotions Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Артур выступает в той же категории, что и Бивол, но выглядит габаритнее. С ростом 188 см он сильно превосходит Бивола, который уступает 6 см. Дмитрий не раз бил оппонентов схожей антропометрии. Например, Умара Саламова, Хильберта Кастильо Риверу и того же Хильберто Рамиреса.

Несмотря на превосходство в габаритах, именно Бивол станет для Артура главной проверкой в карьере, а не наоборот. В этом поединке букмекеры практически не сомневаются в победе Бивола. Коэффициент на его победу составляет 1,05. Шансы Артура оцениваются в 10,90. Ставки на вариант с ничьей в линии котируются в районе 27,0.

Дмитрий Бивол занимает пятое место лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring. Линдон Артур идет лишь на скромной 14-й строчке среди всех полутяжеловесов по версии BoxRec.

Ориентировочное время начала поединка — 23:30 мск.