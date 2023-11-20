Полуфинальный аккорд: как завершился сезон-2023 Даниила Медведева

Даниил Медведев завершил сезон 2023 года поражением в полуфинале Итогового турнира ATP в Турине от итальянца Янника Синнера. Но назвать это выступление неудачным ни в коем случае нельзя, как и в целом сезон уходящего года, который россиянин завершил третьей ракеткой мира с рекордным для себя количеством титулов ATP и побед. Конечно, всем хотелось бы большего, но не стоит забывать: в январе Медведев выбыл из топ-10, а на его теннисных перспективах многие поставили жирный крест. Но Даниил доказал, что он по-прежнему является элитным игроком.

Начало в Роттердаме

В прошлом сезоне, да и в дебюте нынешнего Медведев пребывал в явном игровом кризисе. В 2022-м после тяжелого — прежде всего психологически — поражения в финале Открытого чемпионата Австралии от испанца Рафаэля Надаля россиянин приходил в себя очень долго. Да, он даже стал первой ракеткой мира, но это объяснялось скорее ковидными ограничениями для Джоковича и старым багажом очков, чем реальной теннисной силой Даниила в то время. Первый трофей в прошлом году он выиграл только в середине лета, да и вообще его послужной список был очень скромным — только титулы в Лос-Кабосе и Вене.

К тому же он ни разу не дошел до финала на «Мастерсах», проиграл все три матча на Итоговом турнире, а на турнирах Большого шлема вылетал в четвертых кругах «Ролан Гаррос» и US Open. Неудивительно, что после поражения в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2023 от американца Себастьяна Корды Медведев выбыл из топ-10 — впервые за три с половиной года. На фоне такого спада нельзя было исключать, что Даниил потеряет уверенность в себе, покатится по наклонной, как это, к примеру, в свое время случалось с болгарином Григором Димитровым, а в нынешнем сезоне в какой-то степени с норвежцем Каспером Руудом.

Но именно в этот крайне важный момент россиянин внезапно преобразился. Можно даже вспомнить, когда это произошло. Начало февраля, стартовый матч против испанца Алехандро Давидович-Фокина в Роттердаме. Даниил начал его уже в привычной по предыдущим месяцам неудач расхлябанной манере, разговаривал сам с собой и с тренером, показывал какие-то странные жесты, отдал первый сет. Но затем начал, словно барон Мюнхгаузен, вытаскивать себя из теннисного болота. Выиграл следующую партию, затем матч, дошел до финала и завоевал титул, обыграв в финале как раз Синнера. И пазл сложился: Медведев вернул себе уверенность образца 2021 года, вновь начав действовать на топ-уровне.

Победы пошли одна за другой — Доха, Дубай, финал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, титул в Майами. На такой позитивной волне россиянин даже сделал, казалось бы, невозможное для себя — выиграл не просто титул на грунте, а «Мастерс» на этом покрытии в Риме. И пусть затем последовал ранний вылет на «Ролан Гаррос», Медведев продолжал показывать класс. На Уимблдоне он установил личный рекорд, добравшись до полуфинала. На US Open в полуфинале победил испанца Карлоса Алькараса и только в финале уступил Джоковичу. После чего достойно провел и заключительную часть сезона — с финалами в Пекине и Вене и полуфиналом ATP Finals.

— Даниил подошел к Итоговому турниру в отличной форме, — отметил в беседе с «Известиями» двукратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде, тренер сборной России Андрей Ольховский. — В первом матче с Андреем Рублевым он показал выдающийся теннис. Сильно сыграл и с Сашей Зверевым. А вот матчи с Карлосом Алькарасом и Синнером ему не удались. Допускал много ошибок для своего уровня. Видимо, накопилась усталость. Все-таки он сыграл очень много матчей в этом сезоне и однозначно может занести его в свой актив.

Лидер среднего поколения

В итоге в его активе пять титулов (предыдущий рекорд — четыре трофея в 2021-м) и пять финалов, а также персональное достижение по выигранным матчам (66) за календарный год. Да, сложно назвать этот сезон лучшим, ведь в 2021-м он выиграл в Нью-Йорке Открытый чемпионат США, но это однозначно был очень достойный теннисный год даже без учета предшествовавшего провала. Радует, что Медведев не запаниковал, не стал метаться в поисках нового тренера, а вместе со своим наставником-французом Жилем Сервара поработал над игровой и ментальной составляющей. Безусловно, без срывов не обходилось, но в пиковой форме Даниил выглядел очень солидно не только на задней линии, он результативно ходил к сетке, укорачивал и вообще показывал эффектный и эффективный теннис.

Медведеву 27 лет — пора теннисного расцвета. Поэтому говорить о том, что скоро его сметет новая волна в лице Алькараса, Синнера и датчанина Хольгера Руне, всё же преждевременно. Всей троице вышеперечисленных теннисистов надо пройти еще немало испытаний, обрести стабильность на топ-уровне, в то время как Даниил ее уже обрел. Он завершил в топ-10 пятый сезон подряд, что свидетельствует о его мастерстве. Да, он не Джокович, но по сравнению с сербом, пожалуй, абсолютно все теннисисты выглядят бледно. К тому же Новак на девять лет старше Медведева, а значит, в данном противостоянии время работает на россиянина. Который, очевидно, является сейчас явным лидером так называемого среднего поколения, к коему можно причислить еще пятерых игроков топ-10 — Александра Зверева из Германии, грека Стефаноса Циципаса, россиянина Андрея Рублева, поляка Хуберта Хуркача и американца Тейлора Фрица.

Кстати, за успехами Медведева не стоит забывать и о других россиянах. Да, Рублев провалился на Итоговом турнире, но всё равно провел пока что лучший сезон в своей карьере — финиш в топ-5 рейтинга, дебютный титул на «Мастерсе» (в Монте-Карло). Кроме того, в топ-50 входят еще трое россиян — Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин, а в топ-100 — еще и Александр Шевченко с Павлом Котовым. Так что российский мужской теннис явно находится на подъеме, что дает надежду на лучший сезон-2024.