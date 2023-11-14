Ослабление Рублева: как наши теннисисты начали Итоговый турнир ATP

Даниил Медведев 14 ноября начал Итоговый турнир ATP – 2023, который проходит в Турине, с уверенной победы над соотечественником Андреем Рублевым. По ходу встречи Медведев демонстрировал потрясающее спокойствие, в то время как Рублев явно не выдержал давления и после нескольких обидно проигранных геймов надломился. Впрочем, по регламенту и у него есть шансы на выход в полуфинал. В прошлом сезоне Андрей впервые в карьере дошел до этой стадии, обыграв в группе Стефаноса Циципаса и того же Медведева.

Матч-реванш год спустя

Перед российским дерби Медведева и Рублева не так и просто было назвать фаворита. Конечно, шансы Даниила котировались выше. Он уверенно вел по личным встречам 6:2, причем в 2023-м в двух матчах (в финале в Дубае и в четвертьфинале US Open) не отдал сопернику ни одного сета. Однако Рублев в концовке сезона показывал стабильно высокие результаты, да и их единственная игра на ATP Finals завершилась как раз в Турине год назад победой Андрея, причем на тай-брейке решающего сета со счетом 9:7. В 2022-м Даниил сенсационно проиграл все три матча в группе, а Рублев одолел еще и грека Стефаноса Циципаса, выйдя в полуфинал. И хотя там уступил норвежцу Касперу Рууду, всё равно провел лучший Итоговый в карьере.

Впрочем, Медведев добивался на Итоговом турнире и большего. В Лондоне в 2020-м он и вовсе завоевал титул, а в 2021-м уже в Турине добрался до финала, уступив там Александру Звереву из Германии. Саша, кстати, изначально считался аутсайдером «Красной группы», но в стартовом матче довольно неожиданно переиграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Хотя надо признать, что после поражения в полуфинале US Open как раз от Медведева испанец ощутимо подсел. Кстати, в 2022-м после US Open у Алькараса также начался спад, а из-за травмы он вообще не доехал до Турина. Так что сейчас хотя бы дебютировал на ATP Finals.

Как бы то ни было, испанец еще после победы серба Новака Джоковича над датчанином Хольгером Руне потерял шансы на то, чтобы второй сезон подряд завершить на первом месте в рейтинге ATP. Мало того, Медведев может сместить Карлоса и со второй строчки. Но только в случае выигрыша титула в Турине. Причем в группе Даниил даже мог позволить себе одно поражение, в частности в игре против своего соотечественника и друга Рублева.

Поскользнулся, упал

Но, само собой, Медведев не собирался начинать турнир с осечки. Перед стартовым матчем он заверил всех, что прекрасно готов к предстоящим сражениям на корте. И в начале первого сета его преимущество выглядело солидным. Вся борьба шла на подаче Рублева. В стартовом гейме Андрей отыграл брейк-пойнт, а при 1:1 и вовсе спасся с 0:40. Но в середине партии количество шансов Медведева перешло-таки в качество. Причем на сей раз в неочевидной ситуации. При 3:3 и 30:15 Рублев проиграл три розыгрыша подряд, а на брейк-пойнте допустил грубейшую ошибку у сетки, отправив в выгодной ситуации мяч далеко за заднюю линию.

Борьба продолжилась, и Андрей тут же мог сравнять счет, но Даниил отыграл три брейк-пойнта, в том числе и парочкой эйсов. Рублев, проиграв восьмой гейм, очень сильно расстроился. Сперва он в футбольном стиле со злости ударил ногой по теннисному мячу, затем через пару розыгрышей поругался на русском языке с каким-то непонравившимся болельщиком.

Мало того, при 5:4 в пользу Даниила ситуация повторилась. Рублев вновь имел прекрасные шансы сравнять счет, заработал еще четыре брейк-пойнта, но вновь не смог их реализовать. Даниил поставил точку в партии и к тому же, как показалось, заметно деморализовал оппонента. И вскоре выяснилось, что это впечатление не обманчиво. Уже в стартовом гейме второй партии Рублев, пусть и сравнял счет с 0:40, всё равно отдал свою подачу. Окончательно Андрей надломился в пятом гейме, когда проиграл подачу с 40:15, да еще и обиднейшим образом — поскользнулся и упал у сетки на брейк-пойнте, не сумев отреагировать на обводку от Даниила. Тут уж Рублев совсем расстроился и даже пнул на переходе сетку. Стало очевидно, что встречу ему уже не спасти.

Тотальное превосходство Медведева подтверждают и цифры — он впереди по активно выигранным мячам (24:19), а по невынужденным ошибкам его преимущество над Рублевым и вовсе выглядит гигантским — всего восемь против 28 у Андрея.

— Это была игра соперников, хорошо знающих друг друга, — подчеркнула «Известиям» 18-кратная чемпионка СССР по теннису, известный теннисный комментатор Анна Дмитриева. — Но в то же время это была игра абсолютно противоположных стилей. Рискованный, постоянно атакующий, иногда неоправданно, Рублев и очень четко контролирующий каждый свой удар Медведев. Игрок комбинационного стиля явно превосходил атакующего. Если в первом сете Медведев волновался больше, чем надо, Рублев был свежее, порой даже шла равная игра, хотя подача Рублева висела на волоске не один раз, то во втором сете мы наблюдали страдания бедного Андрея. Он так расстроился, что у него ничего не получилось в первом сете, что во втором он перестал бороться.

По регламенту в следующей встрече Даниил сыграет со Зверевым, а Рублев встретится с Алькарасом.