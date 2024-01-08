Андреевский шаг: титул Рублева в Гонконге, первый четвертьфинал Мирры

Андрей Рублев начинает 2024 год с титула. Российский теннисист обыграл в финале турнира в Гонконге финна Эмиля Руусувуори, дожав соперника в концовках обеих партий. Андрей взял реванш за обидное поражение в Цинциннати в августе прошлого года и отправляется готовиться к Australian Open 2024 в отличном настроении. Параллельно два крупных турнира проходили в Брисбене. Там наши не смогли добраться до титулов, но всё равно показали классную игру. Особенно Роман Сафиуллин, выигравший три сложных матча.

15-й для Рублева

Андрей предпочел Гонконг Брисбену и не прогадал. Хотя турнир и начался для него с тяжелой победы над британцем Лиамом Броуди. В первом сете пришлось отыгрывать брейк, во втором — помучиться на длинном тай-брейке (10:8). Затем вторая ракетка России в трех сетах обыграл восьмого сеяного Артюра Фиса (6:4, 1:6, 6:2) и вышел на обладателя wild card Шана Цзюньчэна. Представитель Китая стал открытием турнира, пройдя трех сильных соперников подряд: Ласло Джаре, Ботика ван де Зандсхулпа и Фрэнсиса Тиафо.

Рублеву он тоже дал настоящий бой. Выиграл первый сет и отчаянно сопротивлялся во второй и третьей партии. Но, приспособившись к манере игры оппонента, Андрей на классе переиграл теннисиста, который перед турниром шел в конце второй сотни рейтинга ATP.

Китайский теннисист Шан Цзюньчэн Фото: Global Look Press/Xinhua/Lo Ping Fai

Руусувуори по пути к финалу обыграл сразу двух россиян: Карена Хачанова во втором круге (7:6, 2:6, 6:2) и Павла Котова в четвертьфинале (6:3, 7:6). В полуфинале Эмиль оказался сильнее Себастьяна Офнера из Австрии в трех сетах и второй раз в карьере вышел в финал турнира ATP. Первый был в Пуне в 2022-м, и он уступил Жоау Соузе.

Отметим, что свой полуфинал финн закончил на два часа раньше Рублева. Это давало ему небольшое преимущество. Также Руусувуори стоило опасаться еще по двум причинам. Во-первых, он очень хорош на харде (до финала у 24-летнего Эмиля было 20 побед из 34 сыгранных матчей на этом покрытии за последний год). Во-вторых, в последнем очном матче финн обыграл Андрея на «Мастерсе» в Цинциннати, взяв два тай-брейка. То обидное поражение Андрей точно хорошо запомнил и был настроен на реванш, но форсировать события точно не стоило.

На старте матча соперники уверенно брали свои подачи (3:3). Причем Руусувуори выглядел даже предпочтительнее фаворита. Но в седьмом гейме представитель Финляндии дрогнул. Позволил сопернику заработать первый брейк-пойнт, отыграл его, но на «ровно» допустил две невынужденные ошибки. Рублев тут же закрепил преимущество, а следом имел два сетбола на подачи Эмиля. Казалось, что сейчас Андрей добьет деморализованного соперника, но он допустил ответную ошибку, пробив в аут из очень выгодной позиции с середины корта. Это взбесило россиянина, и тут же инициатива была утрачена. Подавая на сет, Андрею пришлось отыгрывать брейк-пойнт, а долгожданное очко было добыто только с шестого сетбола.

Финский теннисист Эмиль Руусувуори Фото: Global Look Press/Xinhua/Lo Ping Fai

Во втором сете соперники четыре гейма подряд брали свои подачи под ноль (4:4). Казалось, что всё идет к тай-брейку, но Андрей был с этим не согласен. Девятый гейм россиянин провел на каком-то космическом уровне. Сделал четыре виннерса подряд, продемонстрировав местной публике свой потрясающий бэкхенд. В такой форме Рублев способен обыграть любого соперника (все мы помним, как он вешал «баранку» Новаку Джоковичу). Оставалось подать на матч, и в отличие от первого сета Андрей взял решающий гейм без лишних нервов. Эйс, классный удар слева и две ошибки Руусувуори.

— Потрясающие ощущения, когда выигрываешь турнир в начале сезона, — отметил после матча Андрей Рублев. — Я запомню это надолго. Главное в этом титуле, что я смог сохранить высокий уровень игры на протяжении всей недели. В том числе в финальном матче, контролировал свои эмоции. Теперь с чувством абсолютного счастья я отправляюсь в Мельбурн, наслаждаюсь неделей тренировок там, и мы начнем Australian Open.

Для Андрея это 15-й титул в карьере. На Australian Open он дважды доходил до 1/4 финала (2021, 2023).

Российский теннисист Андрей Рублев Фото: Getty Images/Eurasia Sport Images/Yu Chun Christopher Wong

— Андрей отлично начал год, — сказал «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Здорово сыграл на командном турнире World Tennis League в Абу-Даби, сейчас взял титул в Гонконге. Это отличные новости перед Australian Open, где у него будут хорошие шансы вновь пробиться во вторую неделю.

Первый четвертьфинал Мирры

В Брисбене титул разыгрывали первая и вторая сеяная Арина Соболенко из Белоруссии и Елена Рыбакина из Казахстана. Однако борьбы в этом матче не получилось: вторая ракетка мира испытывала проблемы с левым бедром, брала медицинский перерыв и смогла выиграть у Рыбакиной всего три гейма. Для Елены это шестой титул в карьере и третий на харде.

Три российские теннисистки — Мирра Андреева, Анастасия Потапова и Дарья Касаткина — остановились на стадии 1/4 финала. Касаткина уступила Соболенко, Потапова снялась с турнира после первого сета с Рыбакиной из-за травмы в области живота, а Андреева проиграла 19-летней Линде Носковой. Отметим, что для 16-летней Мирры это первый выход в четвертьфинал на уровне WTA. В трех первых матчах в Австралии она отдала соперницам в общей сложности всего десять геймов, последовательно обыграв соотечественниц Диану Шнайдер и Людмилу Самсонову (первую ракетку России и четвертую сеяную), а также представительницу Австралии Арину Родионову. Таким образом, Мирра в понедельник, 8 января, вернется в топ-50 мирового рейтинга.

Российская теннисистка Мирра Андреева Фото: ТАСС/EPA/JONO SEARLE

В мужском турнире в Брисбене до полуфинала добрался Роман Сафиуллин, довольно уверенно обыгравший Маттео Арнальди и Бена Шелтона. А вот в матче второго круга против Алексея Попырина Роману пришлось совершить настоящий спортивный подвиг: он ушел с тройного матчбола при счете 2:5, 0:40, а затем и выиграл матч в трех сетах. За выход в финал уроженец Подольска встречался с первым сеяным Хольгером Руне, которому достойно уступил в двух сетах (6:4, 7:6).

Датчанин потерял много сил в матче с россиянином и в борьбе за титул проиграл Григору Димитрову. Для болгарского теннисиста это первый титул с ноября 2017 года.