Украинка Ястремская стукнулась ракеткой с Грачевой на AusOpen

Украинская теннисистка Даяна Ястремская и Варвара Грачева, представляющая Францию, стукнулись ракетками вместо рукопожатия после матча на Открытом чемпионате Австралии.

Их встреча во втором круге турнира состоялась 18 января в Мельбурне. Ястремская одержала победу со счетом 6:3, 6:2.

После игры спортсменки встретились возле сетки. Ястремская протянула к Грачевой ракетку, та в ответ стукнула по ней своим инвентарем.

Грачева до июня 2023 года представляла Россию на соревнованиях. Она занимает 39-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее, 17 декабря, украинская теннисистка Марта Костюк отказалась встречаться с россиянкой Миррой Андреевой на выставочном турнире во Франции. После этого Мирре устроили поединок с 1145-м номером мужского рейтинга французом Янисом Газуани-Дюраном, который был старше девушки на семь лет. Андреева уступила со счетом 5:7, 2:6.