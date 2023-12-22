«Надо не мириться с санкциями, а создавать свои новые спортивные события»

Российский спорт все еще испытывает трудности из-за санкций. Отечественным спортсменам отказывают в участии в международных соревнованиях или допускают только без гимна и флага. Государство старается поддерживать атлетов, но немалую роль в этом играет и бизнес. К примеру, букмекерские компании стали организовывать больше соревнований, чтобы топовым спортсменам было, где выступать. Как это происходит и что еще делают букмекеры для российского спорта, «Известиям» рассказал советник генерального директора FONBET Николай Оганезов.

Вкладывать в спонсорство

— С какими вызовами столкнулся российский спорт в этом году?

— Они плавно перетекают из предыдущего года и связаны с жесткими антироссийскими санкциями, а также жесткой политикой по недопуску наших спортсменов к международным соревнованиям, их отстранением. Это основная проблема. Наши спортсмены лишились возможности участвовать в самых топовых мировых турнирах, состязаться с лучшими спортсменами. Даже обывателю понятно, что когда спортсмен не соревнуется с лучшими, его навыки, квалификация очень быстро уходят.

— Как букмекеры сейчас поддерживают отечественных спортсменов?

— Когда количество спортивных событий начало сокращаться, букмекеры, по логике, также должны были сократить свои спонсорские программы, так как прежней отдачи уже не было.

Но решили пойти от обратного и вкладывать еще больше денег в спонсорство, именно в организацию новых соревнований и изменение форматов старых, делая их лучше. В них могли бы участвовать лучшие спортсмены, причем как иностранные, так и российские.

Яркий пример — это «FONBET Кубок России по футболу». Стоимость спонсорского контракта возросла в несколько раз. А призовой фонд Кубка достиг 1,5 млрд рублей. Это нужно для того, чтобы дать новый толчок этим соревнованиям, и чтобы у наших футболистов было как можно больше матчей, чтобы они больше играли. То есть необходимо все время расширять событийный ряд. Не просто мириться с санкциями, а создавать новые спортивные продукты.

— Чем букмекерское спонсорство отличается от других?

— Технически нет разницы, букмекер выступает спонсором или, например, банк. Но если для банка позиционирование на каком-либо соревновании — это укрепление бренда, то букмекер смотрит гораздо глубже. Для него важно, чтобы состязание становилось более популярным, интересным, было больше на виду, чтобы было больше трансляций и работы с самой аудиторией, то есть с болельщиками и зрителями. Для других спонсоров это не так важно. Но чем больше внимание к какому-то турниру, тем быстрее растет аудитория, тем больше людей становятся постоянными болельщиками.

Здесь нет нужды что-то скрывать: эта аудитория потенциально может стать и аудиторией букмекера. Поэтому букмекерское спонсорство всегда глубже и даже, прямо скажем, более агрессивно.

— В каком плане агрессивно?

— Речь идет о различных спонсорских активностях, продвижении. Например, можно просто прийти на матч, отсидеть свои 45 минут, посмотреть, похлопать в ладоши и уйти. Раньше так и было.

Но с приходом букмекеров стали появляться постоянные, как сейчас модно говорить, ивенты. Это могут быть мини-соревнования между болельщиками по типу «попробуй забить», встречи со спортсменами, раздача автографов и так далее. То есть как только человек пришел на стадион, он вовлекается в какие-то активности. Людям это очень нравится, особенно когда они смотрят соревнования целыми семьями, с детьми. Скучное время ожидания отсутствует. Все заполняется какими-то маленькими и приятными событиями.

Не только футбол

— А в каких видах спорта букмекеры чаще всего заключают спонсорские контракты? В основном футбол?

— Не только, просто футбол на первом месте по популярности. Потом идут хоккей, теннис, баскетбол и другие топовые виды спорта. Но на самом деле это практически все виды спорта. Включите спортивные каналы, и везде будет указан бренд того или иного букмекера.

— Спонсорство сопровождается еще какими-то проектами — например, социальными или благотворительными?

— Сейчас особое внимание уделяется социальной ответственности. Букмекерское сообщество понимает, что вопрос очень важен.

К социальной ответственности можно относить не только благотворительность или целевые отчисления, но и то же спонсорство. Как я уже говорил, мы увеличиваем количество мероприятий вместо того, чтобы пассивно наблюдать за их сокращением, что является ярким проявлением этой стороны бизнеса.

У нас есть большая, широкая благотворительная программа «ДоброFON». На сегодняшний день она самая масштабная среди всех букмекеров. Включает в себя очень много проектов.

Фото: пресс-служба FONBET

Сейчас, например, реализуется программа совместно с Российским футбольным союзом. Ее суть в том, что количество людей, пришедших на стадион, умножается на 100, а на полуфиналах и финалах — на 300. Сумма переводится в рубли и передается футбольной команде, а потом — дальше, тому благотворительному фонду, который выберут спортсмены. Так удалось собрать уже 57,3 млн рублей.

29 сентября в Уфе состоялся хоккейный матч «Салават Юлаев» — «Металлург». Эту игру мы символически назвали «Доброматч» и вместе с обеими командами посвятили его Всемирному дню церебрального паралича. «Салават» и «Металлург» вышли на лед в специально изготовленной к матчу форме, дизайн которой разработали дети с диагнозом ДЦП. По окончании игры оригинальные джерси хоккеистов были отправлены на специальный аукцион, а вырученные средства пошли на поддержку людей с ДЦП. «ДоброFON» на матче в Уфе традиционно умножил на 100 количество зрителей, пришедших на игру, и получившейся суммой — 735 600 рублей — оказал поддержку фонду «Подарок Ангелу».

Кроме того, 30 октября было объявлено о запуске благотворительного проекта «Футбол помогает». Заниматься его реализацией будут «ЛизаАлерт», «Фонбет» и Российский футбольный союз. То есть на наших предстоящих футбольных матчах игроки будут выходить на поле с фотографиями пропавших детей, а ориентировки с их фото и данными будут выводиться на экраны стадионов. Такие ориентировки будут появляться и в соцсетях партнеров проекта. К поиску детей получится подключить огромное количество людей — все футбольное сообщество.

— Что сегодня вызывает у людей больший интерес — зарубежные или отечественные спортивные события?

— Зависит от вида спорта. Международных событий, конечно, больше, но букмекеры стремятся наращивать и российские, потому что с зарубежными всегда возникают какие-то сложности: недоступны телевизионные трансляции, не допустили наших спортсменов или что-то еще.

Но вид спорта имеет большое значение. Например, россиян всегда чаще интересовал европейский или мировой футбол, нежели отечественный. Особенно учитывая опыт Чемпионата мира, который проходил в России. Тогда активность была еще и в несколько раз больше. Получилось два в одном: топовое мероприятие и на родной земле.

При сравнении российских и зарубежных событий можно отметить, что интерес к российским событиям постепенно повышается. В сравнении со статистикой прошлых лет на FONBET кубок России и, например, FONBET Чемпионат КХЛ ставить стали больше. Но это все равно пока небольшой процент по сравнению с иностранными.

Необходимость думать

— Справедливо ли мнение, что ставки на спорт — это разновидность азартных игр?

— В нашем законодательстве к ним относятся казино, игровые автоматы, букмекеры, тотализатор и лотерея. Недавно лотерею начали потихоньку из этого блока убирать, хотя по факту это такая же азартная игра, как и остальные.

Но в чем разница? Во многих таких играх выигрыш определяется случайным образом. Кидается, например, шарик на рулетку, и мы не можем заранее предвидеть, куда он упадет. В игровом автомате то же самое, и в лотерее. А в букмекерстве человек думает, прежде чем сделать ставку. Он должен знать спортсмена или команду, следить за статистикой, собирать информацию о состоянии игроков, их переходах и так далее. То есть это глобальный интеллектуальный труд. Здесь выигрыш определяется не случайностью. Я бы сравнил это со спортивным покером.

В возникновении лудомании совершенно другая механика. Когда человек думает головой, и выигрыш зависит от его ума, привязанности не возникает. А когда он ждет, что на него ни с того, ни с сего свалится мешок золота, это уже опасно.

К сожалению, закон о государственном регулировании азартных игр 2006 года всех собрал в кучу. Но это разные бизнесы, а значит и регулирование должно осуществляться по-разному. В отдельный закон выделили только лотерею.

— Чего индустрия ожидает от 2024 года? Может есть какие-то инициативы?

— Конечно, инициатив немало — и от букмекерского сообщества, и от спорта. Но не все гладко с законодательством. Например, есть предложения поддерживать наших лучших спортсменов, тренеров, ветеранов спорта. Они рассчитывают на контракты, видят заинтересованность у букмекеров, но закон о рекламе не разрешает использовать в нашей сфере образ человека. Вроде небольшое требование, но оно полностью ликвидирует институт амбассадорства в букмекерстве, хотя за рубежом это практикуют.

Поэтому мы предложили разрешить использовать образы российского спортсмена, тренера и ветерана спорта, чтобы их поддержать. У них высокая стоимость экипировки, нужны средства на поездки на международные соревнования — это очень дорого. Закон «О рекламе» появился в 2003 году, когда игровые автоматы еще на улицах стояли, и ситуация была совершенно другой. Тогда это было оправдано, а сейчас данное требование явно устарело.

Кроме того, государство планирует увеличить размер целевых отчислений. И это понятно: ситуация сложная, нужно помочь российскому спорту. С 1 января 2024 отчисления увеличиваются на 25%. Просто раз — и подняли ставку. Но такой путь просто математического увеличения размера отчислений приведет к сокращению букмекерского рынка, потому что не все способны выдерживать жесткие фискальные обременения.

Поэтому поступило такое предложение. До 2021 года букмекеры могли принимать ставки на спортивный тотализатор. Потом закон изменили, и механизм тотализатора разрешили использовать только на ипподромах. Но в пандемию количество ипподромов начало сокращаться, да и всего два варианта ставок для игроков тотализатора — это вообще неинтересно. То есть популярность начала снижаться: и тотализатор зачах, и ипподромы не получилось развить.

А спортивный тотализатор был даже в советские времена. В газете «Советский спорт» размещали спортпрогноз, и это было совершенно законно и пользовалось спросом. После запрета ее аудитория перешла в теневую сферу. Сейчас мы предлагаем вернуть тотализатор и разделить его на спортивный и конный. За счет легализации спортивного тотализатора эксперты планируют рост целевых отчислений на 10% и снижение аудитории нелегального сегмента за счет именно игроков в спортивный тотализатор. Кроме того, совместно с Торгово-промышленной палатой РФ мы предложили направить часть целевых отчислений от будущего спортивного тотализатора на реабилитацию и привлечение к занятиям адаптивной физкультурой ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО и получивших тяжелые травмы и инвалидность. В Перечне поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта от 18.12.2023 данная инициатива распределения части букмекерских целевых отчислений нашла свое отражение.

В целом рынок очень активный. Сейчас FONBET платит около 40% от всех целевых отчислений. То есть около 40% рынка — это мы. Можно сесть и успокоиться. Но бизнес до такой степени креативный и конкурентный внутри, что останавливаться нельзя. Нужно все время генерировать новые проекты и оперативно и успешно их реализовывать.