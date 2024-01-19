Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

Теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в Мельбурне.

19 января россиянин обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 7:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 59 минут. Рублев совершил 12 эйсов и реализовал три брейк-поинта из девяти.

В 1/8 финала Рублев сыграет с австралийцем Алексом де Минором, посеянным под десятым номером. Сам россиянин имеет пятый номер посева.

Ранее в этот день в четвертый круг пробились еще три российских игрока. Мария Тимофеева обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю, Мирра Андреева победила представительницу Франции Диан Парри, а Карен Хачанов — чешского спортсмена Томаша Махача.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне проходит с 14 по 28 января. Действующими чемпионами Australian Open являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.