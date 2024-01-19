Теннисист Хачанов одержал победу над Махачем в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертый круг Australian Open (Открытого чемпионата Австралии) в Мельбурне, одержав победу над чешским спортсменом Томашем Махачем. Встреча прошла 19 января со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5).

«Матч продолжался три часа 28 минут. На счету россиянина — 17 подач навылет, пять двойных ошибок и два из трех реализованных брейк-пойнтов», — указывает портал «Спорт-Экспресс».

Махач 17 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из 19 брейк-пойнтов.

В следующий раз Хачанов встретится с итальянцем Янником Синнером.

Ранее, 18 января, первая ракетка России Даниил Медведев пробился в третий круг Australian Open, одержав волевую победу над финским теннисистом Эмилем Руусувуори.

До этого, 15 января, 27-летний россиянин вышел во второй круг Australian Open после игры с французом Теренсом Атманом, который отказался продолжать матч при счете 7:5, 2:6, 4:6, 0:1.