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Теннисист Медведев одержал волевую победу во втором круге Australian Open

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Фото: TASS/EPA/JAMES ROSS
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Первая ракетка России Даниил Медведев 18 января пробился в третий круг Australian Open (Открытый чемпионат Австралии) в Мельбурне, одержав волевую победу над финским теннисистом Эмилем Руусувуори.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», матч Медведева с Руусувуори стал третьим по времени завершения на турнирах Большого шлема — спортсмены провели на корте 4 часа 24 минуты. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

Следующим соперником Медведева станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Ранее, 15 января, 27-летний россиянин вышел во второй круг Australian Open после игры с французом Теренсом Атманом, который отказался продолжать матч при счете 7:5, 2:6, 4:6, 0:1.

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До этого, 14 января, российский теннисист Александр Шевченко проиграл испанцу Хауме Мунару во время первого круга Australian Open. Матч прошел со счетом 3:6, 3:6, 1:6.

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