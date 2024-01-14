Российский теннисист Шевченко не смог пройти во второй круг Australian Open

Российский теннисист Александр Шевченко проиграл испанцу Хауме Мунару во время первого круга Australian Open (Открытый чемпионат Австралии). Матч прошел 14 января со счетом 3:6, 3:6, 1:6.

«Встреча продолжалась 1 час 57 минут. На счету 23-летнего россиянина три эйса, пять двойных ошибок и реализованный брейк-пойнт», — пишет портал «Спорт-Экспресс».

На счету Шевченко три подачи навылет против восьми у Мунару, пять двойных ошибок против трех и 40 невынужденных ошибок против 23. В ходе игры российским теннисистом были набраны 19 активно выигранных очков, испанцем — 34.

До этого, 13 ноября, была опубликовала версия топ-50 рейтинга ATP, в которую впервые попали шесть россиян. В частности, Шевченко занял 49 место рейтинга. Помимо этого, он имеет статус шестой ракетки страны.