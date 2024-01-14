Реклама
Прямой эфир
Спорт
Российский теннисист Шевченко не смог пройти во второй круг Australian Open
Мир
Опрос выявил недовольство работой канцлера Шольца у более 70% немцев
Мир
Трамп-младший назвал способ завершить конфликт на Украине
Спорт
Нападающий «Тампы» Кучеров набрал 800 очков за карьеру в НХЛ
Мир
WP сообщила новые подробности о пропавших у Сомали моряках ВМС США
Спорт
Российский боксер Бетербиев победил британца Смита и защитил три титула
Недвижимость
Названы города с высоким риском роста стоимости аренды жилья
Происшествия
В Приморье Охотнадзор начал поиски нападающего на собак медведя-шатуна
Мир
Politico узнала о намерении Швеции построить две подлодки для «защиты от России»
Мир
В Японии на острове Суваносэ произошло извержение вулкана
Мир
Полиция освободила всех захваченных заключенными тюрем Эквадора заложников
Армия
Танки ВС РФ в зоне СВО начали использовать комплексы подавления FPV-дронов «Сания»
Культура
Юрий Башмет рассказал об особенности проекта «Музыка страны от края до края»
Мир
Сотрудников Белого дома перевели в другое место из-за пропалестинского протеста
Мир
Нетаньяху озвучил намерение взять под контроль ЦАХАЛ границу с Египтом

Российский теннисист Шевченко не смог пройти во второй круг Australian Open

0
Фото: Getty Images/Sarah Reed/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Александр Шевченко проиграл испанцу Хауме Мунару во время первого круга Australian Open (Открытый чемпионат Австралии). Матч прошел 14 января со счетом 3:6, 3:6, 1:6.

«Встреча продолжалась 1 час 57 минут. На счету 23-летнего россиянина три эйса, пять двойных ошибок и реализованный брейк-пойнт», — пишет портал «Спорт-Экспресс».

На счету Шевченко три подачи навылет против восьми у Мунару, пять двойных ошибок против трех и 40 невынужденных ошибок против 23. В ходе игры российским теннисистом были набраны 19 активно выигранных очков, испанцем — 34.

Битва видов: главные спортивные события 2024 года
Нас ждут Олимпийские и Паралимпийские игры, Игры дружбы и БРИКС, теннисные «Большие шлемы» и, вероятно, супербой Бивола с Бетербиевым

До этого, 13 ноября, была опубликовала версия топ-50 рейтинга ATP, в которую впервые попали шесть россиян. В частности, Шевченко занял 49 место рейтинга. Помимо этого, он имеет статус шестой ракетки страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024