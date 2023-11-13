Впервые в топ-50 рейтинга ATP попали шесть теннисистов из России
Шесть россиян впервые попали в топ-50 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник, 13 ноября, на сайте Eurosport.
Даниил Медведев занимает третье место рейтинга, на пятой строчке — Андрей Рублев, Карен Хачанов занял 15-е место.
На 35-м месте находится Аслан Карацев, Роман Сафиуллин — на 39-м, а Александр Шевченко — на 49-м.
Серб Новак Джокович этот сезон завершил на первой строчке рейтинга ATP. 12 ноября теннисист обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3 в Итоговом турнире ATP, уточняет «Спорт-Экспресс».
До этого, 4 ноября, россиянин Андрей Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира «Мастерс» в Париже. Матч закончился со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7.
В середине октября Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP.
Джокович стал самым старшим теннисистом, завершающим год на первой строчке мирового рейтинга. На момент окончания текущего сезона ему исполнится 36 лет.