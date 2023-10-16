Российский теннисист Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев занял пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), поднявшись на две ступени. Обновленная версия таблицы была опубликована в понедельник, 16 октября, на сайте организации.

Кроме того, отмечается, что российский спортсмен вновь смог повторить свое высшее достижение — он является второй ракеткой России.

По данным мирового рейтинга ATP, россиянин Даниил Медведев остался на третьей строчке. Теннисист Карен Хачанов «упал» на одну ступень и стал 15-м. В то же время Роман Сафиуллин занял 42-ю строчку, поднявшись на восемь позиций, а Аслан Карацев переместился на 50-ю строчку с 52-й.

Ранее, 15 октября, сообщалось, что Рублев проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в финальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Встреча длилась 2 часа 9 минут. Россиянин выступал на турнире под 5-м номером посева, поляк — под 16-м.

Накануне, 14 октября, Рублев в полуфинале турнира в Шанхае обыграл соперника из Болгарии Григора Димитрова со счетом 7:6 (9:7), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.