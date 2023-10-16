Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ рекомендовало россиянам отложить поездки в Ливан
Общество
МВД объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина
Туризм
Посольство РФ опровергло данные об отмене на Шри-Ланке сбора для россиян
Экономика
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Мир
Пятичасовой режим прекращения огня введен на юге Газы
Спорт
Российский теннисист Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP
Мир
Путин назвал позицию Украины препятствием для мирного урегулирования конфликта
Мир
Путин рассказал о выстраивании отношений Россией и Китаем шаг за шагом
Мир
В США отметили слабость американской армии из-за помощи Украине
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км
Мир
Трамп назвал шуткой интервью Байдена телекомпании CBS
Туризм
Туры на ноябрьские праздники за год подорожали на 70%
Мир
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в использовании воинственной риторики в Израиле
Общество
Синоптики рассказали о завершении бархатного сезона на курортах Черного моря

Российский теннисист Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP

0
Фото: Global Look Press/Wang Lili
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Андрей Рублев занял пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), поднявшись на две ступени. Обновленная версия таблицы была опубликована в понедельник, 16 октября, на сайте организации.

Кроме того, отмечается, что российский спортсмен вновь смог повторить свое высшее достижение — он является второй ракеткой России.

По данным мирового рейтинга ATP, россиянин Даниил Медведев остался на третьей строчке. Теннисист Карен Хачанов «упал» на одну ступень и стал 15-м. В то же время Роман Сафиуллин занял 42-ю строчку, поднявшись на восемь позиций, а Аслан Карацев переместился на 50-ю строчку с 52-й.

За одну партию: как Рублев проиграл финал «Мастерса» в Шанхае
Несмотря на поражение от Хуберта Хуркача, Андрей вернется на лучшее в карьере пятое место в рейтинге ATP

Ранее, 15 октября, сообщалось, что Рублев проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в финальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Встреча длилась 2 часа 9 минут. Россиянин выступал на турнире под 5-м номером посева, поляк — под 16-м.

Накануне, 14 октября, Рублев в полуфинале турнира в Шанхае обыграл соперника из Болгарии Григора Димитрова со счетом 7:6 (9:7), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023