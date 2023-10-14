Российский теннисист Рублев вышел в финал «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл соперника из Болгарии Григора Димитрова в полуфинале турнира в Шанхае со счетом 7:6 (9:7), 6:3.

Встреча 14 октября продолжалась 1 час 52 минуты.

Рублев девять раз подал на вылет, допустил двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету болгарина три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Счет в личных встречах Рублева и Димитрова стал 4:3 в пользу россиянина.

В финале турнира 25-летний Рублев сыграет против Хуберта Хуркача из Польши.

В конце сентября россиянин уступил американцу Тейлору Фритцу в матче Кубка Лейвера. Соревнования проходили в Ванкувере.