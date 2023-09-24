Теннисист Рублев проиграл Фритцу в матче Кубка Лейвера

Российский теннисист Андрей Рублев в субботу, 23 сентября, уступил американцу Тэйлору Фритцу в матче Кубка Лейвера. Соревнования проходят в Ванкувере.

Встреча продолжалась 1 ч 32 мин. и закончилась со счетом 2:6, 6:7 (3:7), сообщает «Спорт-Экспресс».

На счету Рублева шесть эйсов, двойная ошибка и один из трех брейк-пойнтов. Американец семь раз подал навылет, два раза ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Кубок Лэйвера является командным турниром. Рублев выступает за сборную Европы, а Фритц — за «Команду мира». После этого матча счет стал 6:0 в пользу последних.

В следующем встрече Каспер Рууд (Норвегия) сыграет с Томми Полом (США).

Ранее, 17 сентября, Рублев стал победителем второго этапа выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown, проходившего в немецком Франкфурте-на-Майне. Он обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 14:13, 12:17, 11:10, 17:16.