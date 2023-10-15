Российский теннисист Рублев уступил в финале турнира серии «Мастерс»
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в финальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит 15 октября в Шанхае.
Рублев проиграл Хуркачу со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). Встреча длилась 2 часа 9 минут.
Россиянин выступал на турнире под 5-м номером посева, поляк — под 16-м.
Хуркач второй раз в карьере одержал победу в турнире категории «Мастерс».
Призовой фонд турнира в Шанхае составляет $8,8 млн.
Накануне Рублев в полуфинале турнира в Шанхае обыграл соперника из Болгарии Григора Димитрова со счетом 7:6 (9:7), 6:3.