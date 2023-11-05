Российский теннисист Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Андрей Рублев в субботу, 4 ноября, проиграл своему сопернику из Сербии Новаку Джоковичу в полуфинале турнира «Мастерс» в Париже.

Матч закончился со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7. Встреча продолжалась чуть более трех часов, сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Пятая ракетка мира Рублев 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету первой ракетки мира Джоковича 17 эйсов, пять двойных и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финале «Мастерса» Джокович сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Ранее, 16 октября, Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP. Кроме того, отмечается, что российский спортсмен вновь смог повторить свое высшее достижение — он является второй ракеткой России.

До этого, 15 октября, сообщалось, что Рублев проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в финальном матче турнира серии «Мастерс» ATP. Встреча длилась 2 часа 9 минут. Россиянин выступал на турнире под 5-м номером посева, поляк — под 16-м.