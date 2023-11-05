Реклама
Прямой эфир
Мир
Аэропорт Гамбурга подтвердил информацию о прекращении авиасообщения
Происшествия
В Минобороны заявили о повреждении корабля в Керчи при ракетном ударе ВСУ
Мир
В Вашингтоне десятки тысяч человек вышли на пропалестинский марш
Мир
МИД Турции подтвердил визит Блинкена в Анкару
Мир
Боевое крыло ХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных из-за ударов Израиля
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП во Владимирской области
Общество
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Общество
Павильон Минпромторга открылся на выставке «Россия» в Москве
Культура
В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Чудо света»
Мир
ХАМАС возложило личную ответственность на Байдена за атаки на жителей Газы
Мир
Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России
Общество
Галерея «Достижения России» открылась у главной арки ВДНХ в рамках выставки «Россия»
Мир
США с Египтом и Иорданией не допустят открытия второго фронта против Израиля

Российский теннисист Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале «Мастерса» в Париже

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/IP3
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Андрей Рублев в субботу, 4 ноября, проиграл своему сопернику из Сербии Новаку Джоковичу в полуфинале турнира «Мастерс» в Париже.

Матч закончился со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7. Встреча продолжалась чуть более трех часов, сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Пятая ракетка мира Рублев 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету первой ракетки мира Джоковича 17 эйсов, пять двойных и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финале «Мастерса» Джокович сыграет с болгарином Григором Димитровым.

За одну партию: как Рублев проиграл финал «Мастерса» в Шанхае
Несмотря на поражение от Хуберта Хуркача, Андрей вернется на лучшее в карьере пятое место в рейтинге ATP

Ранее, 16 октября, Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP. Кроме того, отмечается, что российский спортсмен вновь смог повторить свое высшее достижение — он является второй ракеткой России.

До этого, 15 октября, сообщалось, что Рублев проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в финальном матче турнира серии «Мастерс» ATP. Встреча длилась 2 часа 9 минут. Россиянин выступал на турнире под 5-м номером посева, поляк — под 16-м.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023