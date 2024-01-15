Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев в понедельник, 15 января, вышел во второй круг чемпионата Australian Open (Открытый чемпионат Австралии).
В первом круге 27-летний россиянин встречался с французом Теренсом Атманом, который отказался продолжать матч при счете 7:5, 2:6, 4:6, 0:1, пишет «Спорт-Экспресс».
«Тяжелый матч. Он играл довольно хорошо. Он только что приехал в турне, поэтому я мало что о нем знал <…> все говорили мне, что у него лучший удар справа, чем слева. Но если вы посмотрите на статистику, он промахнулся где-то три раза слева», — цитирует заявление Медведева на корте The Tennis Letter в соцсети Х.
Во втором круге Медведев встретится с финном Эмилем Руусувуори.
Ранее, 14 января, российский теннисист Александр Шевченко проиграл испанцу Хауме Мунару во время первого круга Australian Open. Матч прошел со счетом 3:6, 3:6, 1:6.