Россиянка Тимофеева вышла в четвертый круг Australian Open
Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
18 января она обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счетом 7:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 10 минут. 20-летняя россиянка совершила 20 ударов навылет и 31 невынужденную ошибку.
В 1/8 финала Тимофеева сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая ранее в этот день обыграла другую россиянку Элвину Аванесян со счетом 2:6, 6:4, 6:4.
Для Тимофеевой это первое в карьере выступление на турнире Большого шлема. Она пробилась в основную сетку через квалификацию. Россиянка занимает 170-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее в этот день в четвертый круг Australian Open вышла 16-летняя Мирра Андреева. Она одержала победу над представительницей Франции Диан Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6.
Также до этой стадии добрался Карен Хачанов. Он в третьем круге обыграл чешского спортсмена Томаша Махача в пяти сетах.