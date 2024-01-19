Российская теннисистка Андреева победила француженку и вышла в 1/8 финала AusOpen
16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева 19 января одержала победу над представительницей Франции Диан Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6. Матч между ними проходил в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australia Open).
Спортсменки провели на корте два часа 23 минуты. Несмотря на отставание в третьем сете — 1:5, — россиянке удалось отыграть один матчбол. Теперь ей предстоит сыграть в 1/8 финала против Барборы Крейчиковой из Чехии, победительницы матча Сторм Хантер.
До этого россиянке удалось обыграть американку Бернарду Перу и представительницу Туниса Онс Жабер.
Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Накануне российская теннисистка Анна Блинкова обыграла третью ракетку мира Елену Рыбакину, представляющую Казахстан, во втором круге AusOpen. Матч прошел 18 января на «Род Лэйвер Арена» в Мельбурне. Блинкова одержала победу со счетом 6:4, 4:6, 7:6. Игра продолжалась два часа 46 минут.
Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне проходит с 14 по 28 января. Действующими чемпионами Australian Open являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.