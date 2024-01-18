Блинкова обыграла третью ракетку мира на Australian Open
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла третью ракетку мира Елену Рыбакину, представляющую Казахстан, во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Матч прошел 18 января на «Род Лэйвер Арена» в Мельбурне. Блинкова одержала победу со счетом 6:4, 4:6, 7:6. Игра продолжалась 2 часа 46 минут.
В третьем сете соперницы разыграли тай-брейк со счетом 22:20. Он стал самым длинным в истории турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Блинкова отыграла шесть матчболов и реализовала свой с 10-й попытки.
25-летняя россиянка впервые в карьере вышла в третий круг Australian Open. Следующей ее соперницей станет посеянная под 26-м номером итальянка Ясмине Паоли.
Помимо Блинковой в третий круг вышли россиянки Мирра Андреева, Анастасия Захарова, Мария Тимофеева, Элина Аванесян и Анна Калинская.
Накануне в третий круг в мужском одиночном разряде вышел россиянин Андрей Рублев. Он одержал победу над американцем Кристофером Юбэнксом.
Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне проходит с 14 по 28 января. Действующими чемпионами Australian Open являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.