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Спорт
Блинкова обыграла третью ракетку мира на Australian Open

Блинкова обыграла третью ракетку мира на Australian Open

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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
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Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла третью ракетку мира Елену Рыбакину, представляющую Казахстан, во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Матч прошел 18 января на «Род Лэйвер Арена» в Мельбурне. Блинкова одержала победу со счетом 6:4, 4:6, 7:6. Игра продолжалась 2 часа 46 минут.

В третьем сете соперницы разыграли тай-брейк со счетом 22:20. Он стал самым длинным в истории турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Блинкова отыграла шесть матчболов и реализовала свой с 10-й попытки.

25-летняя россиянка впервые в карьере вышла в третий круг Australian Open. Следующей ее соперницей станет посеянная под 26-м номером итальянка Ясмине Паоли.

Помимо Блинковой в третий круг вышли россиянки Мирра Андреева, Анастасия Захарова, Мария Тимофеева, Элина Аванесян и Анна Калинская.

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Накануне в третий круг в мужском одиночном разряде вышел россиянин Андрей Рублев. Он одержал победу над американцем Кристофером Юбэнксом.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне проходит с 14 по 28 января. Действующими чемпионами Australian Open являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.

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