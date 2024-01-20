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Экс-разведчик Риттер усомнился в передаче Западом Киеву существенного вооружения

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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Едва ли западные страны смогут передать Украине такое оружие, которое будет способно переломить ход боевых действий в пользу Киева, несмотря на отчаянное положение украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление в субботу, 20 января, сделал в беседе с «РИА Новости» отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

«Но не думаю, что Запад предоставит Украине какие-либо технологии, которые могли бы изменить расклад сил. Они уже и так передали Украине много оружия продвинутого уровня, HIMARS, SCALP, Storm Shadow. Были убиты российские солдаты, но исход противостояния это не поменяло», — заявил эксперт.

По его словам, если у Киева появится возможность «вести более глубокие обстрелы российских территорий, под угрозой окажутся некоторые населенные пункты, система логистики, базы военных», однако российские военные справятся с такой угрозой.

«Россия знает о ракетах Taurus, не в первый раз России придется подумать об этой угрозе, и у России есть решения. Когда в первый раз применялось какое-либо оружие, например, HIMARS или SCALP, россияне могли быть не полностью к этому готовы. Но российские военные являются профессионалами, у них есть профильные учреждения, они изучают вооружения и находят решения, как нейтрализовать угрозу», — добавил Риттер.

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Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Известиями» указала на то, что Евросоюз поддерживает Украину только на словах.

Также 19 января издание Die Welt сообщило, что министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался увеличить военную помощь Украине, так как, по его словам, Германия внесла самый большой вклад из всех стран Евросоюза, и теперь очередь за другими.

Ранее, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц, опасаясь победы России, потребовал от ЕС увеличить помощь Украине. Однако в тот же день стало известно, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

1 января президент России Владимир Путин отметил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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