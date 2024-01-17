В бундестаге отклонили проект постановления о передаче Киеву ракет Taurus

Правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине. Об этом 17 января пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как указывает издание, предложение парламентской группы, прямо призывающее федеральное правительство передать Taurus, было отклонено большинством.

При этом газета отмечает, что представители партии «Зеленые» и СвДП (Свободная демократическая партия), которые долгое время настаивали на поставках ракет, объяснили отказ тем, что дискуссия по этому вопросу 17 января исходила из интересов немецких солдат.

Ранее, 6 января, премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты, чтобы не позволить России одержать победу. В этот же день газета Rheinische Post написала, что в ФРГ ряд представителей партии «Зеленые», СвДП , а также оппозиционного ХДС заявили о важности передачи Киеву Taurus и обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в излишней сдержанности.

3 января глава комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты. Они отметили, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 2 января обратилась к властям ФРГ с призывом как можно быстрее передать Украине ракеты Taurus. Она отметила, что в противном случае заявления о долгосрочной поддержке Киева будут всего лишь пустыми словами.

27 ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, в украинской армии рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.