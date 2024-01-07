В ФРГ призвали передать Киеву ракеты Taurus для ударов по целям в России

В Германии ряд представителей партии «Зеленых», СвДП (Свободная демократическая партия), а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) заявили о необходимости передачи Украине ракет Taurus и обвинили канцлера ФРГ Олафа Шольца в излишней сдержанности. Об этом 6 января написала газета Rheinische Post.

Отмечается, что некоторые политики открыто выступили за нанесение ударов по объектам на территории России.

«Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела», — приводит издание слова эксперта по вопросам политики безопасности фракции «Союз-90» / «Зеленые» Сары Нанни.

По ее мнению, самой эффективной защитой от авиаударов ВС РФ является обстрел Украиной целей на российской территории и в новых регионах РФ. Она заявила, что пассивность исходит прежде всего от канцлера и не является общей позицией правительства.

В свою очередь, глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) призвала политиков Германии не бояться «собственного куража». Он считает, что страна должна наконец поставить Taurus, чтобы «прервать российские линии снабжения».

Кроме того, внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер выразил мнение, что недостаточное оказание военной помощи Киеву якобы «является де-факто поддержкой России».

«Taurus важны, поскольку эта система эффективна и посредством нее могут быть уничтожены структуры снабжения и командования, находящиеся далеко за линией фронта», — утверждает депутат Бундестага.

Как указал Кизеветтер, с помощью ракет можно разрушить Крымский мост и тем самым осложнить снабжение российских сил через полуостров, вынудив Россию покинуть Крым.

Ранее, 3 января, глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Рёттген заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По его словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

За день до этого глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Она отметила, что в противном случае заявления о долгосрочной поддержке Украины будут всего лишь пустыми словами. С аналогичным требованием выступила и эксперт фракции «Союз-90» / «Зеленые» по вопросам политики безопасности Сара Нанни.

При этом полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая в дальнейшем позволит перехватывать все западные ракетные комплексы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, с помощью аппаратов, фиксирующих ракетные запуски, российская армия сможет с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

27 ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Киеву обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, в украинской армии рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.