Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ призвали поставить Украине ракеты Taurus
Армия
Армия РФ нанесла удар по позициям иностранных наемников ВСУ в Харькове
Мир
Россельхознадзор сообщил о прибытии в РФ первой партии яиц из Турции
Мир
Евросоюз ввел санкции против алмазодобывающей компании «Алроса»
Политика
Песков опроверг слухи о планируемом «сенсационном заявлении» Путина
Политика
Харитонов подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты
Политика
Зампостпреда РФ заявил о необходимости смены руководства ОБСЕ
Общество
Голикова подарила велосипед дочери участника СВО в рамках «Елки желаний»
Общество
Синоптики продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве
Мир
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
Армия
Средства ПВО РФ уничтожили шесть ракет ТРК «Точка-У» над Белгородской областью
Мир
Генпрокуратура Казахстана подтвердила выдачу сотрудника F.A.C.C.T.
Армия
Всего 7% поврежденной в СВО техники отправляют ремонтировать на заводы
Происшествия
Четверо пострадали после схода авиационного боеприпаса в Воронежской области
Мир
30 человек пострадали в результате двух взрывов в иранском городе Керман
Сюжет:

В ФРГ призвали поставить Украине ракеты Taurus

Funke: депутаты бундестага призвали поставить Киеву ракеты Taurus
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus, заявили 3 января глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Рёттген.

«Украине срочно нужны Taurus, чтобы иметь возможность защититься от атак России», — сказал Рёттген в беседе с Funke.

По словам Хофрайтера, Германия уже многое сделала для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше. В частности, на главе минобороны страны Борисе Писториусе лежит обязанность добиться от канцлера ФРГ Олафа Шольца передачи Украине Taurus, указал он.

Остина хондроз: США и Германия пересматривают помощь Украине
Кому может быть выгодно перемирие в 2024 году

Накануне глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес также обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Она отметила, что в противном случае заявления о долгосрочной поддержке Украины будут всего лишь пустыми словами.

В этот же день полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая в дальнейшем позволит перехватывать все западные ракетные комплексы вооруженных сил страны. По его словам, с помощью аппаратов, фиксирующих ракетные запуски российская армия сможет с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

27 ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Киеву обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, в украинской армии рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский президент Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024