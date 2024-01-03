В ФРГ призвали поставить Украине ракеты Taurus

Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus, заявили 3 января глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Рёттген.

«Украине срочно нужны Taurus, чтобы иметь возможность защититься от атак России», — сказал Рёттген в беседе с Funke.

По словам Хофрайтера, Германия уже многое сделала для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше. В частности, на главе минобороны страны Борисе Писториусе лежит обязанность добиться от канцлера ФРГ Олафа Шольца передачи Украине Taurus, указал он.

Накануне глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес также обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Она отметила, что в противном случае заявления о долгосрочной поддержке Украины будут всего лишь пустыми словами.

В этот же день полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая в дальнейшем позволит перехватывать все западные ракетные комплексы вооруженных сил страны. По его словам, с помощью аппаратов, фиксирующих ракетные запуски российская армия сможет с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

27 ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Киеву обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, в украинской армии рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский президент Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.