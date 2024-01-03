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В бундестаге призвали как можно скорее поставить Киеву Taurus

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Arnulf Hettrich
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Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 2 января в интервью новостному порталу t-online обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus.

«Украине необходимо больше боеприпасов, больше запчастей, и нужно немедленно добиться отправки Taurus, чтобы, наконец, осложнить российские тыловое обеспечение», — сказала она.

Как отметила Штрак-Циммерман, в противном случае заявления о долгосрочной поддержке Украины будут всего лишь пустыми словами.

В свою очередь, телеканал NTV сообщил, что с аналогичным требованием выступила и эксперт фракции «Союз-90» / «Зеленые» по вопросам политики безопасности Сара Нанни.

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Ранее в этот день полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая в дальнейшем позволит перехватывать все западные ракетные комплексы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, с помощью аппаратов, фиксирующих ракетные запуски российская армия сможет с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

27 ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, ВСУ рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 7 ноября заявил, что украинцы закупают свечи и готовятся «к худшей зиме в истории». По словам дипломата, в Киеве «закроют глаза», если не получат ракеты Taurus, но получат системы ПВО.

25 октября капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин сказал в беседе с «Известиями», что российская ПВО может противостоять любым ракетам, в том числе Taurus и ATACMS.

До этого, 10 августа, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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