Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая в дальнейшем позволит перехватывать все западные ракетные комплексы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом утверждает полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да это так».

«Они (россияне. — Ред.) <...> запустили большое количество спутников-шпионов. <...>. В том числе тот, что берет факел (вспышку. — Ред.), когда ракета взлетает», — сказал он.

По словам Старикова, задача на запуск спутников якобы была поставлена для борьбы с ракетными системами стран Запада. С помощью аппаратов, фиксирующих ракетные запуски, опасается отставной полковник СБУ, российская армия сможет с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus. По его мнению, эти спутники находятся над украинской территорией и получают разведывательную информацию.

Минобороны РФ 29 декабря сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

Кроме того, за неделю было сбито 10 самолетов и два вертолета украинской армии, а также перехвачено 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, противокорабельная ракета «Нептун» и 251 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), подчеркнули в МО.

В тот же день заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что ВС РФ уничтожили большую часть оружия и техники, которые были поставлены Украине западными странами. По мнению Кошкина, Киеву явно не хватает ни снарядов, ни соответствующих артиллерийских систем.

30 декабря координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киеве, Харькове и во Львове ракеты Вооруженных сил (ВС) РФ прилетели по военным объектам и расположению наемников.

По данным подполья, в Харькове был поражен завод транспортного машиностроения им. В.А. Малышева (ХЗТМ), входящий в концерн «Укроборонпром». Предприятие выпускает и ремонтирует танки, танковые двигатели и боевые машины пехоты (БМП) для ВСУ. По данным Лебедева, в момент удара на заводе находилось 15 единиц военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.