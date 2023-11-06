Кулеба заявил о подготовке украинцев к худшей зиме в истории

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt заявил, что украинцы закупают свечи и готовятся «к худшей зиме в истории», 6 ноября сообщило в Telegram-канале агентство УНИАН.

«Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы противовоздушной обороны (ПВО). Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше», — сказал министр в беседе с журналистом.

Он подчеркнул, что Киев уже не надеется на передачу ФРГ дальнобойных ракет Taurus.

Как отмечает СМИ, идея закупить свечи и генераторы на фоне успехов российских военных выглядит дальновидной.

Ранее, 2 ноября, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что, как и в прошлом году, перед зимой российские подразделения продолжат подрывать инфраструктуру Украины, только в этот раз с большей настойчивостью. По его словам, любое нарушение логистики, снабжения, связи приводит к задержкам и к подрыву тыла.

В конце октября директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко признал, что инфраструктура Украины устарела настолько, что «выпадает сама по себе без всяких ракет». Рассчитывать на финансовую помощь извне для восстановления украинской энергетической системы не стоит, поскольку мир давно ориентируется на зеленую энергетику.

Эксперт указал, что Украину в скором времени ожидают фантастические сложности, связанные с проблемой энергосистемы в стране.

Ранее, 23 октября, мэр Львова Андрей Садовый предупредил, что горожане зимой могут остаться без электроснабжения на срок до двух месяцев, в связи с чем нужно готовиться к очень сложным периодам.