Эксперт рассказал о главных целях ударов по тыловым районам Украины

Как и в прошлом году перед зимой российские подразделения продолжат подрывать инфраструктуру Украину, только в этот раз с большей настойчивостью. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Так он прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, что с вечера 31 октября и днем 1 ноября российские вооруженные силы нанесли несколько последовательных массированных ударов по украинским промышленным объектам, местам хранения вооружения и военной техники, а также объектам критической инфраструктуры. Цели были поражены в большинстве регионов Украины в том числе и в Киевской области.

«Каких-то принципиальных новых целей не будет. Но безусловно ВС РФ будут ликвидировать энергетику, связь. Будет приложено больше усилий, будет большая плотность ударов. Ведь любое нарушение логистики, снабжения, связи и линий энергетики приводит к задержкам и к подрыву тыла», — отметил Шурыгин.

Источники «Известий» сообщили, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразить удары не смогли. В том числе со своей задачей не справились зенитчики, которые прикрывают Киев и Киевскую область. Хотя за последние недели именно там сконцентрированы наибольшее количество зенитных систем и комплексов, в том числе и поставленных США и НАТО.

Всего же за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 960 бойцов Вооруженных формирований Украины (ВФУ) и 40 единиц техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки (САУ) и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 1 ноября.

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