Бледное отражение: нанесены удары заводам и аэродромам в тылу ВФУ

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли несколько массированных ударов по украинским промышленным объектам, местам хранения вооружения и военной техники, а также объектам критической инфраструктуры. Последовательно были атакованы несколько аэродромов, где находились украинские самолеты-носители ракет HARM и Storm Shadow. Украинская ПВО отразить удары не смогла. В этом году к подрыву инфраструктуры Украины будет приложено больше усилий, чем в прошлом, отмечают эксперты. Также 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская ПВО уничтожит обещанные Украине самолеты F-16 за 20 дней работы.

Массированные удары

В ночь на 1 ноября в 10 областях Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Кривого Рога заявили, что у них всю ночь были слышны взрывы в нескольких районах города. В Полтавской области воздушная тревога длилась четыре часа, зафиксированы попадание и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге, сообщили местные власти.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, с вечера 31 октября и днем 1 ноября российские вооруженные силы нанесли несколько последовательных массированных ударов по украинским промышленным объектам, местам хранения вооружения и военной техники, а также объектам критической инфраструктуры. Цели были поражены в большинстве регионов Украины, в том числе и в Киевской области.

Также последовательно были атакованы несколько аэродромов, где, как предполагается, находились украинские самолеты-носители ракет HARM и Storm Shadow. Как отметили источники «Известий», эта серия ударов стала одной из самых масштабных за весь этот год.

Для нанесения ударов использовалась широкая номенклатура средств поражения. В частности дроны-камикадзе, крылатые ракеты, планирующие авиабомбы оперативно-тактической авиации, а также комплексы «Искандер».

По словам собеседников издания, все объекты были поражены. При этом украинская ПВО отразить удары не смогла. В том числе со своей задачей не справились зенитчики, которые прикрывают Киев и Киевскую область. Хотя за последние недели именно там сконцентрировано наибольшее количество зенитных систем и комплексов, в том числе и поставленных США и НАТО.

Как и в прошлом году перед зимой, российские подразделения продолжат подрывать инфраструктуру Украины, только в этот раз с гораздо большей настойчивостью, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Чего-то принципиально нового не будет, — отметил он. — Но, безусловно, точно так же ВС РФ будет ликвидировать энергетику, связь. Будет приложено больше усилий, будет большая плотность ударов. Ведь любое нарушение логистики, снабжения, связи и линий энергетики приводит к задержкам и к подрыву тыла противника.

F-16 не проживут и 20 дней

Системы ПВО российской армии уничтожат обещанные Украине самолеты F-16 за 20 дней работы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 1 ноября.

— За прошедший месяц расчетами ПВО уничтожено свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединенных Штатов Америки, — подчеркнул он.

По словам министра, российские подразделения в зоне специальной военной операции продолжают вести активную оборону, продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции.

— Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии. Силы ВС Украины истощаются, растет деморализация личного состава, — отметил Сергей Шойгу.

В рамках решения задачи по увеличению числа военнослужащих, способных эффективно применять высокотехнологичное вооружение, было подготовлено более 93 тыс. специалистов. Свыше 25 тыс. из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей.

Активная оборона

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на купянском и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ 1 ноября.

На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражены две атаки штурмовых групп механизированной бригады ВФУ в районе Синьковки Харьковской области.

На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» отражены две атаки штурмовых групп механизированных бригад ВФУ в районах Петровского в ЛНР и Серебрянского лесничества.

Также в районе Червоной Дибровы в ЛНР нанесено огневое поражение войскам механизированной бригады ВФУ.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение личному составу и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВФУ в районах Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение войскам и технике механизированной, мотопехотной бригад ВФУ и бригады теробороны в районах Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР.

На запорожском направлении нанесено поражение личному составу четырех механизированных бригад ВФУ в районах Работино и Вербового.

Уничтожен штаб ВФУ в зоне спецоперации

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил командный пункт вооруженных формирований Украины в зоне спецоперации. За работой наших военнослужащих наблюдала военный корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Один снаряд для «Искандера» весит более 2 т. По словам военкора, сначала его подвешивают для проверки — она занимает около четырех минут. После этого боеприпас загружают в машину.

— Сейчас получены данные по цели, и «Искандер» выезжает на точку пуска. Известно, что цель — это командный пункт противника, где собираются высшие офицеры ВФУ, — рассказала Ксения Солдатова.

Этот ракетный комплекс способен поражать цели на расстоянии до 500 км вне зависимости от погодных условий. «Искандер» бьет по противнику двумя видами ракет: крылатыми и баллистическими. Против них системы противовоздушной обороны противника бессильны.

Начальник расчета ОТРК «Искандер» с позывным Кама рассказал, что российские подразделения поражают различные цели, в том числе командные пункты и места постоянной дислокации.

Сбито два Су-27

Всего же за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 960 бойцов ВФУ и 40 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 1 ноября.

Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВФУ и 31-й бригады оперативного назначения.

ВКС России сбили два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах Куроедовки и Новоселовки в ДНР.

Российские средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», управляемую авиационную бомбу JDAM и 48 украинских БПЛА.