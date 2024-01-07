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В Германии заявили о необходимости поставить Киеву крылатые ракеты Taurus

Председатель ХСС Зедер призвал к поставке Украине крылатых ракет Taurus
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Фото: MBDA
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Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы не позволить России одержать победу. Об этом 6 января сообщил портал T-Online.

Как отметил Зедер, поставка Taurus якобы даст возможность Вооруженным силам Украины (ВСУ) «отразить постоянные удары беспилотников и ракет». По его словам, это единственный серьезный шанс для Украины «вновь набраться мужества и не дать русским победить».

Также Зедер заявил, что над Германией и Евросоюзом (ЕС) нависнет реальная угроза безопасности, если Россия одержит верх в украинском конфликте, а США в будущем будут отходить от решения международных кризисов. На этом фоне председатель ХСС призвал к существенному обновлению Вооруженных сил ФРГ.

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Ранее, 6 января, газета Rheinische Post написала, что в Германии ряд представителей партии «Зеленые», СвДП (Свободная демократическая партия), а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) заявили о необходимости передачи Украине ракет Taurus и обвинили канцлера ФРГ Олафа Шольца в излишней сдержанности. Некоторые политики даже открыто выступили за нанесение ударов по объектам на территории России.

3 января глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По его словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 2 января обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Она отметила, что в противном случае заявления о долгосрочной поддержке Украины будут всего лишь пустыми словами. С аналогичным требованием выступила и эксперт фракции «Союз-90»/«Зеленые» по вопросам политики безопасности Сара Нанни.

При этом полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая в дальнейшем позволит перехватывать все западные ракетные комплексы ВСУ. По его словам, с помощью аппаратов, фиксирующих ракетные запуски, российская армия сможет с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

27 ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Киеву обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, в украинской армии рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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