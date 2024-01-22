Море спокойствия: инфляция в России начала замедляться

Инфляция в России с начала 2024 года демонстрирует относительное спокойствие, замедляясь на протяжении двух недель подряд. С 10 по 15 января рост цен упал вдвое — с 0,26 до 0,13%. Замедлился и рост цен в годовом исчислении. Означает ли это перелом тренда, наблюдавшегося все последние месяцы прошлого года? Станет ли замедление инфляции сигналом для Банка России по началу смягчения денежно-кредитной политики? Эксперты считают, что пока делать выводы рано: инфляционное давление всё еще сильно. Подробности — в материале «Известий».

Какая инфляция в России в 2023-м

Инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,42%, что еще полгода назад выглядело невероятным. В мае, к примеру, рост цен составлял всего 2,5% в годовом выражении (даже с учетом высокой базы это мало). Тем не менее осенние месяцы принесли резкое ускорение инфляции даже на фоне еще более резкого повышения ставок рефинансирования: ключевая ставка удвоилась — с 7,5 до 15%. В сентябре инфляция выросла до 6%, а к концу года добавила еще почти полтора процентных пункта.

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В целом по итогам 2023 года ключевой вклад в инфляцию внесли продукты питания (в первую очередь яйца) медикаменты, топливо и услуги. Непродовольственные товары выросли в цене всего на 5,5%. Коренная инфляция без учета волатильных составляющих — топлива и продовольствия — росла скромнее общего показателя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Какая инфляция в России в 2024-м

Серьезное замедление в росте цен обнаружилось уже на вторую неделю января, о чем отчиталось Минэкономразвития. Упала как недельная (0,13%), так и годовая (7,4%) инфляция. Отметим, что услуги практически не изменились в цене: рост составил 0,04% за неделю. Продовольственные товары дорожали втрое медленнее: рост сократился с 0,72 до 0,24%. Незначительно, в пределах статпогрешности, увеличилась скорость инфляции в секторе непродовольственных товаров — с 0,11 до 0,12%.

Ослабление роста достаточно серьезное, хотя говорить о разворачивании тренда пока рано. В замедлении роста цен ключевую роль сыграли текущие конъюнктурные факторы, а не что-то более фундаментальное, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

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— Инфляция за первую половину января точно повторяет динамику января прошлого года. Замедление роста цен в категориях, которые ранее росли быстрыми темпами (услуги, продовольствие), больше связано с естественными причинами: исчерпан потенциал роста, а также в отдельных отраслях точечно расширено предложение.

Частично повлияли на замедление инфляции и погодные условия. Граждане предпочитали оставаться дома и не тратить деньги на услуги в период новогодних каникул. Без учета этих особенностей цены были бы выше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кроме того, доступность кредита стала меньше, а депозиты продолжили расти, напомнил эксперт. Вместе со стабилизировавшимся курсом рубля эти факторы привели к замедлению инфляции на непродовольственные товары.

— Спрос в экономике остается высоким благодаря быстрым темпам роста номинальных зарплат. Превалирование спроса над предложением сохраняется, — подчеркивает Илья Федоров.

По словам аналитика «Цифры Брокер» Наталии Пырьевой, месячный индекс потребительских цен не демонстрирует устойчивой динамики к замедлению. Вместе с тем она отметила, что индекс цен производителей, который является опережающим индикатором для потребительской инфляции, в ноябре ушел в минус, что отразилось и на замедлении потребительской инфляции в декабре.

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— На следующей неделе будут обнародованы данные по производственной инфляции за декабрь, и в случае, если цены производителей сохранили тенденцию к снижению, можно ожидать последующего замедления инфляционного давления на потребителей, — пояснила эксперт.

По ее словам, на динамику может повлиять рост издержек производителей, связанный, в частности, с ростом импортных цен и/или дефицитом предложения. Разгон инфляции также осуществляется посредством высокого спроса.

На данный момент россияне все больше переходят к стратегии «сбережения» и откладывают покупку дорогостоящих товаров в пользу «сбережений», поскольку банки предлагают выгодные проценты на вклады и депозиты.

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Почему дорожают продукты

Директор «S+Консалтинг» Александр Силаков считает, что охлаждение имеет место, но не стоит ожидать глобального изменения темпов роста цен.

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— Инфляция неоднородна по разным сегментам и продуктам. Есть и факты снижения цен. Например, гречка, традиционный маркер прошлых лет, за два года потеряла в стоимости более 30%, — пояснил аналитик.

Он добавил, что при удорожании некоторых продуктов население начинает замещать их более дешевыми товарами: например, мясо заменяют другим белковым продуктом — яйцами. В результате и спрос, и цены на замещающий продукт начинают расти.

— Если бы цены на яйца росли из-за снижения уровня жизни населения, то такие доступные продукты, как гречка и подсолнечное масло, тоже бы дорожали. Однако этого не происходит: подсолнечное масло не дорожает более двух лет подряд.

В целом Александр Силаков обратил внимание на то, что в первую очередь дорожает продовольствие, завязанное на импорт. Рост цен на курицу и куриные яйца он объясняет удорожанием импортного сырья, используемого в птицеводстве (премиксы, ветеринарные препараты, инкубационное яйцо). Причин несколько: параллельный импорт, проблемы с логистикой, а также импорт инфляции, поскольку иностранные производители премиксов, ветеринарных препаратов и инкубационного яйца также испытывают на себе последствия инфляции. Растут цены на энергетические ресурсы — иностранные производители тоже повышают стоимость услуг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Действительно, в последние недели яйца дорожали практически повсеместно, например в США. Главная причина — птичий грипп, который выкашивает поголовье птицы уже на протяжении года с лишним.

Какой будет ключевая ставка в 2024 году

Как все эти процессы повлияют на действия ЦБ на ближайших заседаниях? Пока ставка находится в крайне положительной зоне (в реальном выражении ставка минус инфляция составляет более 7,5%, это один из самых высоких показателей в мире). Тем не менее Банк России считает, что этого всё еще недостаточно. Вряд ли ЦБ будет торопиться снижать ставку при первых признаках успокоения инфляции, считают аналитики.

— Говорить о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании не приходится. Вхождение Банка России в цикл снижения ключевой ставки в условиях монетарных причин инфляции ранее ожидаемого срока резко изменит ожидания банков и доверие к вербальным интервенциям регулятора, — считает Илья Федоров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По его словам, в этом случае банки начнут снижение кредитных ставок и будут стимулировать спрос, что поддержит инфляцию. При этом инфляционные тенденции в условиях ограниченности ресурсов могут оказаться куда более сильными, чем это видится в рамках консенсус-прогноза. В этом случае ключевую ставку начнут снижать только во втором полугодии (консенсус-прогноз — середина года), и делать это будут медленно, уверен экономист.

По словам Наталии Пырьевой, цены росли быстрее, чем говорилось в прогнозе ЦБ, поэтому риторика Банка России подразумевает удержание высоких ставок в течение некоторого времени. Кроме того, есть даже вероятность, что регулятор может сделать еще один шаг в цикле увеличения ставки.