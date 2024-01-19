Яйцо или курица: названы продукты, подорожавшие больше других

Цены на овощи и фрукты в 2023 году выросли на 20-30%, свидетельствуют данные Росстата. При этом продовольственные товары по-прежнему остаются в «зоне риска». Как можно оценить текущую ситуацию с ценами на продукты питания, что изменится в 2024 году и каковы инфляционные ожидания, пояснили «Известиям» ведущие аналитики.

Насколько подорожали овощи и фрукты

Больше всего в прошлом году подорожали овощи и фрукты, свидетельствуют данные Росстата. В частности, ощутимо выросли цены на яйца (61,4%), помидоры (51,1%) и груши (+48,3%). В числе наиболее сильно подорожавших продуктов также виноград (48,2%) и бананы (46,9%. Среди других товаров, цены на которые увеличились заметно больше инфляции — чеснок (46,4%), апельсины (30%), курица (27,7%) и сахар (10,8%). А из непродовольственных товаров лидируют по росту стоимости билеты в Республику Беларусь (37,6%) и лекарство «Фуросемид» (34,2%).

При этом есть и продукты, цена на которые снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, гречка подешевела на 18,8%, картофель — на 15,8%, овсяные и перловые крупы стали дешевле на 9,62%, а вермишель — на 4,17%.

Главный показатель инфляции, который на себе ощущают россияне, — это не отчет Росстата, а реальная картина в магазинах, заявляет руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Рост цен на продукты питания отрицать невозможно. Как и снижение реальной покупательной способности российских граждан. Понять это просто: раньше на те же деньги можно было купить больше еды. Например, килограмм огурцов за полгода подорожал вдвое, и у некоторых продавцов сегодня стоит более 400 рублей. Такого взрывного роста не объяснить даже сезонностью, — поясняет он.

Какая инфляция в России

В 2023 году инфляция в России составила 7,4%, а ожидаемый инфляционный порог на 2024 год — 4,5%, прогнозирует Минэкономразвития. Однако оценки инфляции за 2023 год со стороны домохозяйств существенно выше. Так, согласно опросу «инФОМ», в декабре медианная оценка инфляции за последние 12 месяцев увеличилась с 15,1% до 17%.

Эти значения руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая назвала очень высокими, максимальными с марта 2022 года.

— Значительный отрыв от официальных данных объясняется тем, что некоторые товары и услуги в прошлом году подорожали очень сильно. Доля именно такой продукции в личной потребительской корзине опрошенных может быть выше, чем в корзине Росстата, — рассуждает она.

При этом 2023 год завершился высокими инфляционными ожиданиями не только населения, но и предприятий. По данным мониторинга Банка России, ценовые ожидания предприятий в декабре находились вблизи максимальных значений с апреля 2022 года. Повышение наблюдалось в сельском хозяйстве, транспортировке и хранении, перечисляет эксперт из «Финам».

— Мониторинг Банка России отмечает снижение ценовых ожиданий предприятий в торговле. Однако информация в СМИ свидетельствует о том, что производители и дистрибьюторы в конце прошлого года уведомили ритейлеров о повышении с начала 2024 года отпускных цен на широкий перечень товаров на 5-20%. То есть всё-таки предприятия видят основания для повышения цен. Среди таких продуктов — кофе, соки, рис, молочная продукция и кондитерские изделия, — отметила Ольга Беленькая.

Основанием для роста цен могут быть изменение курсов валют, удорожание перевозки, а также рост затрат на персонал, считает эксперт. Основные факторы инфляции сейчас связаны со всё еще сильным потребительским спросом, облегчающим компаниям перенос издержек в цены.

— Таким образом, продовольственные товары по-прежнему остаются в «зоне риска» повышенных темпов роста цен, — подчеркнула Ольга Беленькая.

В июле прошлого года в динамике цен на продовольственные товары произошло отклонение от среднестатистической траектории, комментирует старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

— Это объясняется двумя причинами. Во-первых, рост ценовых ожиданий предприятий (по данным ЦБ РФ) и инфляционных ожиданий населения. Это началось на фоне нового витка роста курса доллара после майского замедления и анонсированного в конце апреля ЕС 11-го пакета санкций. Санкции были призваны бороться с попытками обхода ограничительных мер, что потенциально повлияло на рост издержек производителей. Во-вторых, закончились сельскохозяйственные запасы, накопленные с 2022 года, и на 2023 год производителям пришлось запасаться товарами в изменившихся экономических условиях, что моментально сказалось на стоимости, — разъясняет собеседница «Известий».

Когда подешевеют продукты

Цены стабилизируются, на полках магазинов много импортных товаров, а рост цен на продукты питания всегда связан с общим уровнем инфляции, полагает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. И если этот показатель выше, чем рост заработных плат, то продукты будут дорожать и дальше.

— Сейчас в ЦБ делают всё возможное, чтобы преодолеть инфляцию и выйти на таргет в 4%. Но для достижения эффективных результатов нельзя не забывать и о поддержке рубля, — говорит он.

По мнению эксперта, экономика России доказала свою самобытность и силу, и сейчас в стране наблюдается устойчивый курс на развитие и укрепление экономики, поэтому вряд ли инфляционные ожидания смогут поменяться в худшую сторону в ближайшее время.

Уровень цен в регионе определяют в основном доходы населения, добавляет Евгения Траутман.

Инфляция в 2024 году: как повлияет на доходы, цены, ипотеку Цены в России находятся на пике роста

— Товары с невысоким удельным весом в расходах позволяют производителям более свободно переносить возросшие издержки в цену товара. Так, высокая самообеспеченность снижает долю логистических издержек в цене товара и способствует формированию более низкой цены. Кроме того, самообеспеченность снижает прямую зависимость от валютного курса при импортных поставках, — говорит аналитик.

Эксперт уточнила, что косвенная зависимость через импорт кормов и вакцин сохраняется.

Какую инфляцию ждать в 2024 году

Инфляция в годовом выражении пройдет максимум, вероятно, в I квартале 2024 года (8-9%) и в базовом сценарии перейдет к замедлению. Оно станет заметнее после июльской индексации тарифов, то есть уже во II полугодии 2024 года, полагает Ольга Беленькая.

— Снижение инфляции будет связано с влиянием жесткой денежно-кредитной политики Банка России (с июля по декабрь 2023 года ключевая ставка была повышена более чем в два раза — с 7,5% до 16%) на темпы роста кредитования: высокие процентные ставки должны способствовать формированию сберегательной модели поведения потребителей. Но даже при этом вряд ли цель Банка России будет достигнута к концу 2024 года, — рассказала она «Известиям».

По оценке «Финам», инфляция к концу года составит около 5% (прогноз регулятора — 4-4,5%).

— Вместе с тем риски отклонения от этого прогноза явно смещены вверх. В 2025 году, если не будет новых факторов разгона инфляции, Банк России может приблизить инфляцию к целевому значению (4%), — прогнозирует аналитик.