Ключевая ставка ЦБ РФ: прогноз на 2024 год и влияние на жизнь россиян

15 декабря Банк России принял очередное решение о ключевой ставке: она была повышена до 16% годовых. Становится очевидным, что высокая ставка в России сохранится на длительное время. Что нужно знать о ключевой ставке, какой она будет в 2024 году, как политика ЦБ будет влиять на инфляцию, курс доллара, вклады, кредиты и ипотеку — в материале «Известий».

Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня

Главным инструментом влияния центробанков на «здоровье» финансовой системы и экономики являются ставки рефинансирования, по которым регуляторы предоставляют краткосрочные кредиты для коммерческих банков и тем самым регулируют предложение заемных средств в экономике. Если ставки ЦБ являются низкими, банки охотно кредитуют фирмы и население, что оживляет экономику. Обратная сторона медали заключается в том, что слишком большая доступность кредита перегревает экономику и разгоняет инфляцию. В этом случае ставки, напротив, повышают. Кроме того, высокая ставка в норме положительно влияет на курс национальной валюты, так как препятствует оттоку капитала.

Ключевая ставка — минимальный процент, по которым ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам в России. В этом году на фоне существенного ускорения инфляции ставка в ходе нескольких заседаний была повышена с 7,5% до 15% меньше, чем за полгода. Это повышение стало одним из самых резких в истории. Реальная ставка (то есть разница между номинальной ставкой и уровнем инфляции) сейчас является положительной, превышая 7%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Несмотря на повышение ключевой ставки осенью 2023 года, инфляция остается высокой — 7,5% по итогам ноября. Частично это связано с влиянием немонетарных факторов, но в первую очередь следует понимать, что эффект изменения ключевой ставки проявляется не сразу, а обычно следует с лагом в несколько месяцев, до полугода и больше.

Заседание 15 декабря ставило дилемму перед председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, сохранение ключевой ставки 15% могло бы рассматриваться Банком России в качестве одной из возможных опций.

— Но в таком случае ставка на данном уровне может удерживаться дольше, например до середины следующего года. Однако на фоне превышения значений инфляции, роста экономической активности и объемов кредитования над последними прогнозами регулятора ключевая ставка была повышена на 100 базовых пунктов, до 16% годовых, что в целом соответствует верхней границе октябрьского прогноза на этот год, — комментирует собеседница.

С этим мнением согласен и ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

Ключевая ставка ЦБ: прогноз экспертов на весь 2024 год

Как отмечает Ольга Беленькая, если пик текущей инфляции пройден, то важно не пережать с уровнем ключевой ставки, так как при этом возрастают риски рецессии, отказа бизнеса от запланированных инвестиций и увеличения доли дефолтов.

— Вполне возможно, что мы уже близки к пику ставки. И если текущие темпы инфляции покажут устойчивое замедление, то с весны-лета будущего года Банк России может задуматься о снижении ставки. Но надо иметь в виду, что регулятор не отказывается от цели снизить инфляцию до 4-4,5% до конца 2024 года, поэтому если траектория инфляции останется существенно выше цели, то надежды на скорое снижение ставки вряд ли оправдаются. Возможно даже и дополнительное повышение, — подчеркивает эксперт.

По словам Ольги Беленькой, основные риски для инфляции будущего года связаны с бюджетной политикой, дефицитом трудовых ресурсов, ослаблением роста мировой экономики и ужесточением санкционного режима.

По мнению аналитика Финансовой академии Capital Skills Марка Гойхмана, в приоритете у регулятора — преодоление высокого темпа роста цен, одним из препятствий которому и выступает повышение ставки.

— Оно направлено на удорожание кредитов, уменьшающее конечный спрос, на отвлечение средств с потребительского рынка в инструменты сбережений, на ограничение привлекательности покупок валюты. Всё это может быть значимыми условиями для стабилизации инфляции. Поэтому основным определяющим фактором для ставки выступает будущее увеличение цен , — пояснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По его словам, цены не просто растут в последние месяцы. Важно и то, что поднимаются и инфляционные ожидания на будущее. По оценке наблюдений в ноябре, приводимой ЦБ РФ, ожидания на предстоящие 12 месяцев поднялись до 12,2% по сравнению с 11,2% месяцем ранее.

— Хотя ноябрьский прогноз самого ЦБ РФ говорит о том, что годовая инфляция снизится до 4,0- 4,5% в 2024 году, но приводимые им же результаты макроэкономического опроса экспертов говорят об ожиданиях индекса потребительских цен (ИПЦ) в среднем на уровне 7% в 2024 году, со снижением к 5,1% к декабрю 2024 года, — поясняет Марк Гойхман.

Для опасений действительно есть веские основания, что предполагает более длительное сохранение высокой ставки ЦБ в следующем году. Вероятно, она сможет постепенно снижаться только после достижения пика инфляции и постепенного ее ослабления в первой половине 2024 года. К середине года вероятно постепенное снижение ключевой к 14-14,5%. Такая величина может оказаться средней за 2024 год.

В то же время, по словам Марка Гойхмана, повышение ключевой ставки выше 17% в предстоящие месяцы маловероятно. Во-первых, темпы роста инфляции не настолько высоки, чтобы диктовать столь жесткие условия. Во-вторых, чрезмерное «задирание» ставки дестимулирует инвестиции, производство и хозяйственный рост.

Если опираться на среднесрочный прогноз Банка России, то в следующем году средняя ставка ожидается в диапазоне 11,5-12,5%, комментирует Даниил Болотских.

— При таких вводных мы можем построить три примерных динамики ключевой на следующий год. Из такого прогноза мы ожидаем, что в нейтральном сценарии ставка может вернуться к снижению по итогам мартовского заседания ЦБ. На конец года прогнозируется в диапазоне 8-10%, — говорит он.

Влияние ключевой ставки на курс доллара, ипотеку, вклады в 2024 году

В условиях изолированности экономики и капитала повышение ключевой ставки оказывает слабое воздействие на курс национальной валюты, уточняет эксперт «Цифры брокер».

— Динамику рубля сейчас скорее определяет счет текущих операций, который начал страдать в конце ноября — начале декабря из-за снижения цен на нефть и увеличения дисконта. Так как валютная выручка приходит с временным лагом в 1-3 месяца, то еще какое-то время рубль будет чувствовать себя уверенно, однако в случае продолжения снижения нефтяных котировок рубль может начать ослабевать в январе-феврале 2024 года, — поясняет Даниил Болотских.

По словам Марка Гойхмана, для рынка ипотеки высокие ставки крайне неблагоприятны:

— Стоит ожидать сокращение темпов выдачи ипотечных кредитов после рекордных 10,8% в 3 квартале 2023 г. Оно оказалось рекордным во многом из-за повышенного спроса перед увеличением ставок. На конец сентября 2023 года, по данным ДОМ.РФ, ставка по рыночной ипотеке составила в среднем 14,49% на вторичное жилье и 14,29% — на первичное.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Но уже на 1 декабря эти показатели стали 16,16% и 16,18% соответственно. В начале 2024 года можно ожидать еще более высокие ставки. Это приведет и к некоторому негативному воздействию на масштабы льготной ипотеки — увеличению первоначального взноса, ужесточению требований к заемщикам. Данные процессы могут быть ослаблены во второй половине 2024 года при сокращении инфляции и ключевой ставки.

Эффект на рынок вкладов будет противоположным, добавил он.

— Они традиционно получают дополнительную доходность и привлекательность по мере увеличения ставки. Это способно действительно «оттянуть» часть «горячих» средств с потребительского рынка в сбережения, — пояснил аналитик Финансовой академии Capital Skill.