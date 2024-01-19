Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

Заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел встречу с новым послом Израиля в Москве Симоной Гальперин. Об этом 19 января сообщил МИД России на своем сайте.

«В ходе состоявшейся беседы обсуждалось продолжающееся вооруженное противостояние в зоне арабо-израильского конфликта. С российской стороны была разъяснена последовательная принципиальная позиция Москвы в поддержку всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на основе соответствующих решений ООН и ее Совета Безопасности», — рассказали в министерстве.

Посол Израиля была проинформирована о целенаправленных усилиях российской дипломатии в интересах немедленного и безоговорочного освобождения удерживаемых на территории сектора Газа гражданских лиц, в том числе россиян.

Ранее в этот день делегация ХАМАС провела консультации с Богдановым в Москве. Стороны обсудили пути прекращения огня в секторе Газа. Делегация ХАМАС заявила о том, что действия Израиля в анклаве представляют угрозу для международной безопасности. Отмечается, что представители движения также прояснили свою позицию в отношении возможной сделки по обмену заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Накануне, 18 января, пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху хочет столкнуть Ближневосточный регион в пропасть. По его словам, без создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года на Ближнем Востоке «не будет безопасности и стабильности».

В тот же день президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что израильтяне не готовы выбирать между мирными решениями на фоне продолжающегося вооруженного противостояния. Он отметил, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев». Также Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы.

15 января израильский министр обороны Йоав Галант объявил, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью.

Согласно информации агентства WAFA, с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. По последним данным, среди израильтян жертвами стало около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.