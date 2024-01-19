Реклама
Прямой эфир
Общество
В Калининградской таможне назвали причину очереди из фур на границе с Литвой
Мир
Казахстан с 1 марта перейдет на единый часовой пояс
Культура
Знаменитую пачку Кэрри Брэдшоу продали на аукционе за $52 тыс.
Экономика
Эксперт рассказала о способных замедлить рост цен на российский софт факторах
Мир
В Швеции восстановили гражданскую службу по призыву
Мир
Немецкие правозащитники предостерегли власти ФРГ от изоляции русских в стране
Мир
Политолог заявил об опасности конфликта Ирана и Пакистана для региона
Спорт
Россиянка Тимофеева вышла в четвертый круг Australian Open
Мир
Президент Литвы допустил усталость Западной Европы от конфликта на Украине
Мир
Министр финансов ФРГ Линднер назвал Германию уставшим человеком
Мир
Лидер французской партии назвал безумием резолюцию ЕП по Венгрии и призвал выйти из ЕС
Общество
СК потребовал арестовать главу узбекского землячества по делу о разжигании розни
Мир
В Европарламенте обвинили Словению в грубом нарушении свободы СМИ
Политика
Посол Франции прибыл в МИД РФ в связи с уничтожением французских наемников
Мир
Берлин выделил Киеву почти €28 млрд c февраля 2022 года
Сюжет:

Делегация ХАМАС провела консультации с замглавы МИД РФ Богдановым в Москве

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация ХАМАС проводит консультации с замминистра иностранных дел РФ, спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым в Москве. Об этом 19 января сообщает палестинское движение в Telegram-канале.

Отмечается, что делегация во главе с руководителем отдела международных связей ХАМАС Мусой Абу Марзуком встретилась с Богдановым в штаб-квартире МИД РФ.

Как сообщает движение, стороны обсудили пути прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, делегация ХАМАС заявила о том, что действия Израиля в анклаве представляют угрозу для международной безопасности. Отмечается, что представители движения также прояснили свою позицию в отношении возможной сделки по обмену заложников, удерживаемых в секторе Газа.

«Делегация высоко оценила дипломатические усилия РФ, а также официальную и народную российскую гуманитарную помощь, предоставляемую палестинцам в анклаве», — говорится в сообщении ХАМАС.

Перемирие и согласие: Израиль готов на длительное прекращение огня
При каком условии он может пойти на такой шаг и как идут переговоры между сторонами конфликта

Накануне, 18 января, пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху хочет столкнуть Ближневосточный регион в пропасть. По его словам, без создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года на Ближнем Востоке «не будет безопасности и стабильности».

В тот же день президент Израиля Исаак Герцог сказал, что израильтяне не готовы выбирать между мирными решениями на фоне продолжающегося вооруженного противостояния. Он отметил, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев». Также Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы.

15 января израильский министр обороны Йоав Галант объявил, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью.

Согласно информации агентства WAFA, с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. По последним данным, среди израильтян жертвами стало около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024