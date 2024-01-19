Делегация ХАМАС провела консультации с замглавы МИД РФ Богдановым в Москве

Делегация ХАМАС проводит консультации с замминистра иностранных дел РФ, спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым в Москве. Об этом 19 января сообщает палестинское движение в Telegram-канале.

Отмечается, что делегация во главе с руководителем отдела международных связей ХАМАС Мусой Абу Марзуком встретилась с Богдановым в штаб-квартире МИД РФ.

Как сообщает движение, стороны обсудили пути прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, делегация ХАМАС заявила о том, что действия Израиля в анклаве представляют угрозу для международной безопасности. Отмечается, что представители движения также прояснили свою позицию в отношении возможной сделки по обмену заложников, удерживаемых в секторе Газа.

«Делегация высоко оценила дипломатические усилия РФ, а также официальную и народную российскую гуманитарную помощь, предоставляемую палестинцам в анклаве», — говорится в сообщении ХАМАС.

Накануне, 18 января, пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху хочет столкнуть Ближневосточный регион в пропасть. По его словам, без создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года на Ближнем Востоке «не будет безопасности и стабильности».

В тот же день президент Израиля Исаак Герцог сказал, что израильтяне не готовы выбирать между мирными решениями на фоне продолжающегося вооруженного противостояния. Он отметил, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев». Также Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы.

15 января израильский министр обороны Йоав Галант объявил, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью.

Согласно информации агентства WAFA, с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. По последним данным, среди израильтян жертвами стало около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.