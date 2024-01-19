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Bloomberg сообщило о планах ЕС подготовить пакет санкций против РФ к 24 февраля

Bloomberg: в ЕС обсуждают пакет санкций, который намерены утвердить к 24 февраля
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Евросоюз (ЕС) начал обсуждение нового пакета антироссийских санкций, который планируется утвердить к 24 февраля. Об этом 19 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, потенциальные меры из нового пакета могут коснуться усиления торговых ограничений, дальнейших листингов, а также способности РФ обходить ограничения как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС.

Согласно информации агентства, санкции обсуждались в среду, 17 января, на встрече послов блока. Достичь соглашения по 13-му пакету санкций будет непросто, поскольку последний потребовал нескольких недель переговоров, добавили в публикации.

При этом дискуссии о планах создания нового фонда для военной поддержки Украины продолжаются. Некоторые члены Европейского союза, пользуясь случаем, «хотят обновить действующий механизм финансирования», известный Европейских фонд мира (EPF), отметили в Bloomberg.

В рамках этого фонда члены ЕС получают компенсацию за оружие, поставленное Украине. Его размер несколько раз расширялся, однако решения о выделении и расходовании средств требуют единогласной поддержки со стороны членов союза, что позволило премьер-министру Венгрии Виктору Орбану наложить вето на помощь для Киева, указали в публикации.

По мерам пойдут: в ЕС готовят 13-й и 14-й пакеты санкций против России
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Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря 2023 года. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций против России является санкционным безумием. Говоря о санкциях, введенных ЕС против российских алмазов, он подчеркнул, что Россия будет обходить их.

19 декабря министр финансов РФ и глава наблюдательного совета «Алросы» Антон Силуанов заявил, что российские алмазодобытчики, столкнувшись с санкциями со стороны стран G7, перенаправят свою продукцию на другие рынки. В официальном ответе Еврокомиссии на запрос «Известий» отмечалось, что на личное использование бриллиантов граждан РФ санкции не распространяются. Их при въезде россиян в страны Евросоюза конфисковывать не планируют.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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