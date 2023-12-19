Силуанов заявил о перенастройке рынков сбыта алмазов РФ из-за санкций ЕС

Российские алмазодобытчики, столкнувшись с санкциями со стороны стран G7, перенаправят свою продукцию на другие рынки. Об этом 19 декабря заявил министр финансов РФ, глава наблюдательного совета «АЛРОСА» Антон Силуанов.

«Санкции не первый раз же вводятся, мы видим, какие последствия от этих санкций. Мы просто будем перенастраивать рынки сбыта на другие регионы. Уверен, что это не принесет пользу тем, кто вводил эти санкции», — сообщил глава Минфина журналистам.

Он также добавил, что рынок алмазов и бриллиантов примерно понятен и в целом ситуация на нем стабильная.

«Доля России на этом рынке существенная, мы с De Beers делимся примерно пополам этот объем. Спрос есть, будем искать другие рынки», — добавил он.

Основным покупателем алмазов из РФ в Европе всегда была Бельгия. Доход от продажи алмазов в эту европейскую страну составлял примерно €4 млрд в год.

Ранее, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

В тот же день в МИД РФ пообещали ответить на новые ограничения со стороны ЕС, однако каким именно будет ответ, не уточнялось. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила «Известиям», что ответные меры будут вырабатываться.

19 декабря в официальном ответе Еврокомиссии на запрос «Известий» отмечалось, что на личное использование бриллиантов граждан РФ санкции не распространяются. Их при въезде россиян в страны Евросоюза конфисковывать не планируют.

До этого, 6 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы G7 по введению новых санкций на алмазы, заметил, что это давно не является новостью. Он добавил, что российские компании, зная об этом, пытаются хеджировать свои риски. При этом 20 ноября он заявил, что санкции ЕС на российские алмазы ударят по самим европейцам.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.